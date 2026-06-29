Caso Garlasco, parla l’avvocato di Alberto Stasi: «L’indagine è ancora aperta». Cosa può accadere ora

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Alberto Stasi torna al centro dell’attenzione dopo la concessione della semilibertà. Ospite de La Vita in Diretta, il programma di Raiuno condotto da Manuela Moreno, il suo difensore Antonio De Rensis ha parlato del nuovo percorso del suo assistito e del lavoro che la difesa continua a portare avanti sulla possibile revisione del processo.

“La vita di Alberto Stasi sta andando con la normalità che lo ha sempre contraddistinto. Alberto è un uomo ormai, stavo per dire ragazzo, ma è un uomo che ha sempre rispettato le Istituzioni e continua a rispettarle. Tutte le regole che questa dolorosa vicenda gli ha imposto le ha rispettate e le parole del Tribunale di Sorveglianza, quindi finalmente le parole dei magistrati, hanno descritto Alberto in maniera univoca e chiara”. Intervistato da Manuela Moreno il legale ha parlato della concessione della semilibertà e del lavoro che la difesa continua a portare avanti sul fronte della possibile revisione del processo.

De Rensis: «La semilibertà è un primo passo verso la normalità»

Stasi non è ancora un uomo libero, come ha precisato lo stesso De Rensis, “ma questo è un primo passo previsto dal nostro Ordinamento, ma non scontato e lo voglio sottolineare, che riavvicina Alberto a una normalità ad esempio poter guardare la televisione fino a quando vuole, o leggere un libro fino a quando vuole. Il carcere – ha ricordato l’avvocato De Rensis – ha regole molto dure e noi non dobbiamo mai dimenticare le sofferenze delle persone che sono in carcere che seppure sono reclusi giustamente per la legge, però sono luoghi molto faticosi”.

Le dichiarazioni del legale arrivano dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza che ha concesso a Stasi il regime di semilibertà, un provvedimento previsto dall’ordinamento penitenziario che rappresenta un passaggio importante nel percorso di esecuzione della pena.

La revisione del processo: «Stiamo studiando da tempo le carte»

Interpellato dalla conduttrice sull’obiettivo della difesa e sull’ipotesi di una revisione del processo, De Rensis ha ribadito che il lavoro prosegue con attenzione e senza forzature. “Stiamo studiando da tempo le carte Giada Bocellari e io, ovviamente anche Alberto è parte attiva come ha sempre fatto” ha chiarito l’avvocato ricordando che “l’indagine è ancora aperta, è in corso e ci sono, immagino, accertamenti che la Procura sta svolgendo. C’è una attenzione della massima autorità della Procura e noi non possiamo che guardare col massimo rispetto l’attenzione he il Procuratore Generale sta rivolgendo allo studio del fascicolo”.

Sollecitato da Manuela Moreno, il difensore ha quindi invitato alla prudenza sui prossimi sviluppi dell’inchiesta: “Ora è il momento dello studio, poi arriverà il momento successivo in cui capiremo come si determinerà la Procura Generale”.