“Antisemita e negazionista”: De Magistris la nomina assessore. Allarme nella comunità ebraica

Dubbi sulla sinistra antisemita? Se ancora qualcuno ne avesse, da Napoli arriva una vicenda che li fuga perfino più del caso chef Rubio. A lanciare l’allarme è stata la stessa comunità ebraica partenopea, «preoccupata» e «sconcertata» per la nomina ad assessore comunale della consigliera Eleonora de Majo. Luigi De Magistris le ha dato le deleghe alla Cultura e al Turismo, lei – che viene dai centri sociali – in passato si è distinta per posizioni antisioniste e antisemite, arrivando anche al negazionismo.

La gruppettara che nega i morti della Shoah

«La Consigliera nel recente passato aveva affermato che il “sionismo è nazismo”, paragonato il premier israeliano Netanyahu a Hitler, definito il governo israeliano “un manipolo di assassini” e gli israeliani “porci, accecati dall’odio, negazionisti e traditori finanche della vostra stessa tragedia”», ricorda Moked, il portale dell’ebraismo italiano, facendo riferimento a una nota degli ebrei napoletani. «La stessa – si legge ancora nell’articolo – ha poi messo in dubbio il numero di ebrei assassinati nella Shoah ufficialmente riconosciuto».

La comunità ebraica contro la nomina di de Majo

Il portale riporta poi la nota della Comunità ebraica. “Riteniamo estremamente discutibile – vi si legge – l’attribuzione di un assessorato tanto importante a chi ha espresso giudizi tanto superficiali quanto offensivi”. Il comunicato fa poi riferimento al “risorgere dell’antisemitismo” e agli attacchi che da Gaza colpiscono Israele. Dunque, “la nomina di de Majo appare un atto inopportuno e tale da non favorire il dialogo interculturale e l’impegno per la pace“.