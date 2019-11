Duro scontro ieri, a Otto e mezzo, tra Lilli Gruber e Giorgia Meloni. La giornalista, forse pensando di metterla in difficoltà, ha chiesto alla leader di FdI se non esista una «ambiguità» nella destra italiana rispetto al tema dell’antisemitismo. «No», ha risposta Meloni senza tentennamenti e senza imbarazzi che non hanno motivo di essere, con buona pace delle e dei Gruber nazionali. Piuttosto, ha sottolineato la leader di FdI, le ambiguità esistono a sinistra.

Gruber alle corde si gioca la censura: «Le faccio togliere l’audio»

A conferma delle sue parole, la leader della destra ho portato l’esempio dei post anti sionisti di chef Rubio, seguitissimo e protetto dalla sinistra, tanto che il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi si è speso pubblicamente per fargli avere un posto in Rai dopo la cacciata da Discovery Channel. Ed è stato proprio quando Meloni ha ricordato che l’antisemitismo non è un sentimento che alligna nella destra, ma nella sinistra politica che Gruber ha iniziato a innervosirsi sempre di più, fino a minacciare: «Onorevole Meloni, le faccio togliere l’audio». Insomma, a conti fatti, quello che emerge è che, se sei di destra, ti invitano in trasmissione per provare a metterti in difficoltà e quando non ci riescono l’unica carta che sanno giocarsi è quella della censura. Né più né meno di quello che la sinistra vorrebbe fare anche fuori dagli schermi tv. Commissione Segre docet.

Meloni: «Non si vergognano nemmeno un pochino?»

«Accusano la destra di essere ambigua sull’antisemitismo e poi vorrebbero in Rai un signore che scrive “sionisti cancro del mondo”. Ma non si vergognano nemmeno un pochino?», ha chiesto Meloni, rilanciando lo scontro con la Gruber anche sul suo profilo Facebook.