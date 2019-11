Alto Adige, Bolzano tappezzata di manifesti anti-italiani. L’ira di FdI: «Basta discriminazioni»

«In Alto Adige ennesima provocazione anti-italiana della destra secessionista filo-austriaca di Eva Klotz e Sven Knoll». Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera denuncia la campagna offensiva promossa dal Südtiroler Freiheit sui medici che non parlano il tedesco. «Tutta la Provincia di Bolzano – spiega il parlamentare – infatti è da giorni tappezzata di manifesti firmati “Suedtiroler-Freiheit”, nei quali campeggia la foto di un cadavere col cartellino all’alluce e la scritta “Il medico non conosceva il tedesco. Per capire i pazienti ed essere curati bene, i medici in Alto Adige devono sapere il tedesco”».

La scritta sul manifesto

Nel dettaglio sul manifesto si legge: “Il medico non conosceva il tedesco…”. Il cartellino attaccato al piede del paziente morto dice: “Qui muore il diritto all’uso della madrelingua”. Sotto, in campo rosso è invece scritto: “Per capire e ben gestire i pazienti i medici in Alto Adige devono parlare tedesco. Combattiamo per i tuoi diritti”.

Alto Adige, campagna contro i medici italiani

«Un oltraggio», dice Lollobrigida. L’esponente di Fratelli d’Italia chiede che quindi «vengano rimossi subito dall’intera Provincia. Ma soprattutto pretendiamo le scuse immediate di Klotz e Knoll nei confronti dei tanti bravi medici italiani che ogni giorno lavorano con grande serietà e professionalità» Poi Lollobrigida annuncia: «Interrogheremo il governo al riguardo chiedendo precisi impegni volti a contrastare le sempre più frequenti discriminazioni verso la comunità altoatesina di lingua italiana. E a tutelare in modo adeguato la dignità e professionalità della categoria dei medici. Medici che oltre tutto, lo ricordiamo ai Südtiroler, quotidianamente curano in tutto il territorio nazionale migliaia e migliaia di stranieri che non conoscono l’italiano. Proprio come farebbe qualunque medico degno di questo nome».