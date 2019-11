Mai come ora Quattro Novembre. Per la difesa dei confini nazionali. Per riaffermare la nostra identità patriottica. Non passa lo straniero che vuol fare come gli pare. In terra nostra vale la legge dello Stato.

E’ il tempo in cui si sente il dovere di riaffermare parole d’ordine è una Storia. Ed è molto bello vedere che un pugno di parlamentari di Fratelli d’Italia eleverà a simbolo di lotta – con fatti e misfatti che accadono oggi – la bandiera tricolore. Ora e sempre.