JRR Tolkien vi scrisse Lo Hobbit. Ora la villa di Northmoor Road, a Oxford, che fu dimora dello scrittore e docente universitario, è in vendita. Tolkien visse lì tra gli anni ’30 e ’40. Per accaparrarsela servono 4.575.000 di sterline, circa 5,5 milioni di euro.

Sei camere da letto e la “targa blu”

A dare la notizia dell’arrivo sul mercato della villa, dotata di sei camere da letto e insignita della “targa blu”, ovvero del riconoscimento di dimora storica, è stata la Bbc. La casa, del resto, fa bella mostra di sé sul sito dell’agenzia di intermediazioni immobiliari Breckon & Breckon, che si occupa dell’affare e che pubblica anche le foto, comprese quelle di alcuni interni. L’edificio in mattoni è uno dei tanti costruiti per ospitare gli accademici e i docenti universitari negli anni ’20 del Novecento e la stessa Breckon & Breckon lo descrive come «una parte importante della storia di Oxford».

Lo studio in cui Tolkien lavorò al Signore degli Anelli

Lo studio di Tolkien era nel grande salotto al piano terreno e qui lavorò anche al suo romanzo più celebre, Il Signore degli Anelli. Un privato acquistò la casa nel 2004 per oltre 1,5 milioni di sterline. Pur non avendo particolari qualità architettoniche, alla villa indipendente è stato assegnato lo status di bene tutelato sulla base del suo legame con il professor Tolkien. Gli agenti immobiliari della Breckon e Breckon ricordano che la dimora si trova «all’interno di un verdeggiante sobborgo centrale della zona nord di Oxford».