Matteo Salvini sferzante non raccoglie provocazioni. E alla macchina del fango che continua a sputare polemiche e pseudo-accuse sul suo ruolo nel Russiagate, prova a mettere un freno anche con il silenzio e l’ironia. E così, riguardo l’ultima puntata di Report in onda ieri e incentrata sull’inchiesta sui fondi russi, replica secco (ma non seccato): «La puntata di Report? Ieri sera io ho visto Checco Zalone…» (di cui ieri sera era contemporaneamente in onda su Canale 5 il film Una bella giornata)…

Salvini, «Report sul Russiagate? Ho visto Zalone»

Matteo Salvini è al mercato romano di piazza Epiro per raccogliere firme contro l’amministrazione Raggi. Il leader della Lega risponde così quando un militante gli chiede un commento sulla trasmissione Report che ieri sera ha dedicato una puntata al Russiagate. Con una battuta. Arrivata all’ennesima provocazione. All’ultima insidiosa domanda. Netta e risolutiva la replica del “Capitano” che, molto semplicemente, spiega di non aver visto Report, ma di aver scelto per la sua serata televisiva il film del comico pugliese. Immediate, invece, le recensioni tv di ben due ex premier ed esponenti del Pd: Paolo Gentiloni ed Enrico Letta.