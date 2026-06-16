Meloni all’Ance: “È il momento di correre e osare. L’Italia può sorprendere il mondo” (video)

Foto: screen shot / Redazione (16/06/26)

Celebrazione per gli 80 anni

Con un video messaggio, mentre partecipa al G7 francese di Evian, la premier Giorgia Meloni rivolge i suoi auguri all’Ance, nel giorno in cui l’Associazione Nazionale Costruttori Edili celebrai i suoi primi 80 anni. Meloni ricorda che in tutto questo lungo periodo di tempo «avete accompagnato le profonde trasformazioni dell’Italia, e lo avete fatto col carattere che vi contraddistingue da sempre: una forza operosa che rappresenta uno dei pilastri dell’economia nazionale. Perché l’edilizia e le costruzioni generano il 12% del Prodotto interno lordo e sono uno dei principali motori della crescita.

In questi anni il vostro contributo è stato determinante per rilanciare lo sviluppo, accelerare sulle infrastrutture, sostenere l’occupazione. E per garantire che l’Italia riuscisse a mettere a terra il PNRR, dove il nostro impegno è stato importante e il vostro è stato cruciale per rispettare le ultime scadenze. Siete stati anche un partner fondamentale per l’innovazione e la crescita delle PMI, anche grazie al Digital Innovation hub promosso col MIMIT e dedicato alla filiera edile».

Un alleato insostituibile per le città italiane

Nel contributo video la presidente del Consiglio italiano sottolinea che per l’Italia l’Ance rappresenta «da sempre, un alleato insostituibile per rigenerare le nostre città. Col Piano Casa abbiamo un nuovo strumento a disposizione in questo senso, non solo per dare una casa ad un prezzo giusto a chi non ce l’ha, ma anche per rendere le nostre comunità più vivibili e a misura d’uomo».

Un rapporto fatto di confronto e dialogo costruttivo

E ricorda il rapporto instaurato con il governo, non dimenticando che «in questi anni il confronto tra di noi non è mai mancato. Non sempre siamo andati d’accordo, ma dal dialogo sono emerse soluzioni vantaggiose per i cittadini. Metodo che non intendiamo abbandonare, perché c’è ancora tanto da fare per affrontare questioni dirimenti. Per il vostro settore, e non solamente per il vostro settore. Come l’accesso al credito, la semplificazione, la sicurezza sul lavoro, la competitività».

Ance, che costruisce e ricostruisce

Del resto Meloni ribadisce che «In questi 80 anni avete “costruito” e “ricostruito” l’Italia. Nei momenti più prosperi, come in quelli più complicati. Non vi siete mai arresi e siete sempre ripartiti, con slancio e determinazione. Adesso è il momento di fare lo stesso. Perché questa è l’ora di correre, osare, rilanciare. Per mostrare al mondo di cosa l’Italia è capace» conclude il capo del governo italiano.