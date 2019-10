La partnership europea tra Sky e Netflix arriverà in Italia dal 9 ottobre. E’ quanto si legge in una nota. Le due società «porteranno la più grande offerta di intrattenimento su Sky Q, combinando il servizio Netflix, con tutti i suoi contenuti e funzionalità, alle serie Tv più premiate, agli show, alle produzioni originali e a tutto l’altro intrattenimento dell’offerta Sky». Prossimamente l’app Netflix, si legge ancora, sarà anche disponibile su Now Tv Smart Stick e Now TV Box.

«Dal 9 ottobre i clienti Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia potranno già sottoscrivere l’offerta al prezzo di 9,99 euro in più al mese nella fattura Sky». Avranno così vantaggi in termini non solo di prezzo ma anche di comodità. Per i clienti che non hanno ancora sottoscritto il pacchetto Sky Famiglia, aggiungere Intrattenimento plus costerà 15,39 euro.

L’offerta Intrattenimento plus sarà inoltre disponibile entro dicembre anche per tutti i nuovi clienti Sky che la potranno attivare al momento dell’acquisto del proprio abbonamento Sky”. Inoltre, specifica la nota di Sky, chi ha già un abbonamento Netflix potrà decidere di sottoscrivere Intrattenimento plus, anche mantenendo il proprio profilo Netflix, “per beneficiare dell’esperienza di visione di Sky Q e dei vantaggi di prezzo di questa offerta, oppure potrà fruire del servizio Netflix direttamente attraverso l’app disponibile su Sky Q.