Lucaselli (FdI): “Gravissima l’assegnazione del porto di Taranto alla nave ong Ocean Viking”

La deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli interviene sulla nave ong OceanViking. Per Ylenja Lucaselli "l'assegnazione del porto di Taranto alla nave Ocean Viking conferma che con il centrosinistra al governo l'Italia è il centro d'accoglienza d'Europa. Altro che accordo storico di Malta, come rivendicato dal Presidente Conte". La deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli poi attacca. "L'Italia guidata dal centrosinistra continua a subire i flussi e l'indifferenza dei partner europei, in spregio, delle condizioni dei territori che accolgono. Il Sud, e in particolare la Puglia, soffre di molte criticità e non è accettabile condannarlo a importare povertà e disperazione".

Lucaselli: altro che accordo storico…

Come è noto, dopo un vertice nella Prefettura di Taranto è stato concordato per domani mattina alle 8 l’attracco al porto di Taranto della Ocean Viking. La nave è di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere. A bordo ci sono 176 clandestini, “soccorsi” a largo della Libia. Tra loro 131 uomini, 12 donne, fa cui quattro in stato di gravidanza e 33 minori, di cui 23 non accompagnati. Saranno ospitati, dice la prefettura, “presso il centro Hotspot per essere sottoposti alla procedure di identificazione e foto segnalamento. Successivamente, i minori non accompagnati troveranno temporanea sistemazione” a Taranto. È in programma il trasferimento degli altri cittadini in altre regioni secondo il piano di riparto che sarà predisposto dal ministro dell’Interno.