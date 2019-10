Lidl ritira il latte parzialmente scremato “Milbona” venduto in confezioni da un litro: è a rischio

Latte parzialmente scremato richiamato dal mercato per rischio microbiologico. Questo il motivo per cui Lidl ha diffuso un comunicato di ritiro. Riguarda quattro lotti di latte parzialmente scremato pastorizzato omogeneizzato “Milbona” per una non conformità microbiologica rilevata durante test in autocontrollo.

Tuttavia non è stata specificata la natura di questa non conformità. Non si sa quali microrganismi siano stati ritrovati. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 litro con le date di scadenza 14/10/2019, 15/10/2019, 18/10/2019 e 20/10/2019.

Il latte richiamato è stato prodotto per Lidl da Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co nello stabilimento di Münsterstraße 31, a Everswinkel, Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il latte con le date di scadenza segnalate. E di riconsegnarlo al punto vendita dove sarà rimborsato, anche senza presentare lo scontrino. Fude + Serrahn e Lidl Italia si scusano con i clienti per gli eventuali disagi provocati.