Ergastolo, Meloni: scandalosa decisione della Corte. A Strasburgo si ignora il sangue versato

Giorgia Meloni contro la decisione della Cedu sull’ergastolo. “Per la Corte europea dei diritti dell’uomo l’ergastolo ostativo è una violazione dei diritti umani. SCANDALOSO. È evidente che a Strasburgo non hanno alcuna idea dell’enorme tributo di sangue che l’Italia ha versato nella guerra alla criminalità organizzata. Il carcere a vita per i mafiosi non si tocca”.

Quella di Meloni non è la sola voce contraria al pronunciamento della Corte europea. Anche Matteo Salvini ha parlato di sentenza che fa male all’Italia. “Ennesima follia ai danni dell’Italia dalla Corte dei diritti umani di Strasburgo. Dovremmo essere più gentili con ergastolani, mafiosi e assassini? Mai. Per quanto riguarda me e la Lega il carcere a vita per i peggiori delinquenti non si tocca, semmai lavoriamo per introdurre il lavoro obbligatorio in carcere come avviene in altri paesi al mondo”.

Bonafede: sull’ergastolo faremo valere le nostre ragioni

Reagisce anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Non condividiamo” la decisione della Cedu e “faremo valere in tutte le sedi le ragioni del governo italiano e le ragioni di una scelta che lo Stato ha fatto, tanti anni fa, stabilendo che una persona può accedere anche ai benefici, a condizione però che collabori con la giustizia”.

“Noi abbiamo un ordinamento -sottolinea il Guardasigilli- che rispetta i diritti di tutte le persone ma che di fronte alla criminalità organizzata reagisce con determinazione: chi chiede accesso ai benefici dimostri di essere pentito del proprio comportamento e collabori con la giustizia”. Contro la decisione della Cedu “faremo valere le nostre ragioni in tutte le sedi: il Consiglio europeo, il comitato dei ministri. Faremo il possibile per far valere a livello europeo una scelta che non è stata fatta adesso ma è stata fatta anche su impulso di magistrati che hanno perso la vita nella lotta contro la criminalità”.