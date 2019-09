Tonno al botulino: cosa sappiamo dell’allerta sanitaria

È scattata l’allerta sanitaria in tutta Europa per il rischio del botulino, con il conseguente sequestro di oltre tremila confezioni di tonno. L’allerta è scattato in seguito all’intossicazione di quattro persone che hanno ingerito l’alimento in una insalata russa. L’intossicazione è avvenuta tra Salamanca e Zamora (nella comunità autonoma di Castiglia e León).

L’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione ha attivato un allarme sanitario per il focolaio di intossicazione dovuto alla tossina botulinica rilevata nel tonno in scatola nell’olio di semi di girasole del marchio DIA. La tossina botulinica è una neurotossina prodotta da un batterio chiamato Clostridium botulinum.

Tonno al botulino: 4 persone intossicate

L’allerta è stata lanciata dalla Spagna attraverso il Sistema rapido di allerta europeo alimenti (RASFF) riportata dal portale del governo spagnolo in tutta Europa.

L’ingestione di alimenti contaminati dalla tossina botulinica produce botulismo, una malattia caratterizzata dallo sviluppo di disturbi vegetativi come secchezza delle fauci, nausea e vomito e da progressiva paralisi muscolare.

Il prodotto in esame è un tonno in scatola in olio di girasole marchio DIA, con lotto 19/154 023 02587 fabbricato in Frinsa del Noroeste SA con data di consumo preferenziale 31/12/2022.

Dove è stato messo in vendita il tonno al botulino

Il prodotto è stato distribuito dalla piattaforma DIA agli stabilimenti delle comunità autonome delle Asturie, Castilla y León, Cataluña, Aragón, La Rioja, Murcia, Il 29 agosto, le analisi condotte presso il National Food Center per prodotti sospetti hanno confermato la presenza di tossina botulinica nella lattina di tonno consumata, secondo Aesan.

A titolo preventivo, la catena di supermercati DIA ha ritirato 3.420 lattine di tonno in olio di semi di girasole 900 grammi lo scorso 10 agosto dopo aver avvertito di possibili contaminazioni.

La catena di supermercati ha confermato a Efe che era questo venerdì quando ha ricevuto la conferma della presenza di questa tossina nell’analisi di una singola lattina di un prodotto fabbricato dalla lattina galiziana Frinsa del Noroeste e di cui vende 1,35 milioni di unità all’anno, cioè circa 3.560 al giorno.

Le autorità sanitarie raccomandano che le persone interessate dal prodotto interessato da questo avviso non lo consumino e lo restituiscano al punto di acquisto . La società DIA si impegna a recuperare il prodotto in questione che potrebbe essere in possesso dei propri clienti.