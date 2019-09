L’allarme che scuote Berlusconi: “Mediaset aiuta Salvini e ammazza Forza Italia”

“Mediaset aiuta Salvini e ammazza Forza Italia, Berlusconi lo sa?”. Da qualche ora sui cellullari dei parlamentari azzurri gira un articolo dell’economista, di area montiana, Riccardo Puglisi, ripreso e rilanciato da un fedelissimo di Berlusconi, Renato Brunetta, che tramite Wapp evidentemente vuol divulgare la tesi di una sorta di “partito parallelo” che in tv si è schierato apertamente dalla parte del leader leghista. Con in testa, il presentatore Paolo Del Debbio, che ieri sera avrebbe intervistato il leader leghista in un clima di eccessivo entusiasmo… (video).

Brunetta condivide l’articolo su Wapp

“Purtroppo ieri sera ho avuto modo di guardare l’intervista al Senatore di Rosarno Matteo Salvini fatta da Paolo Del Debbio su Rete 4 nella trasmissione “Dritto e Rovescio”, e dunque ho potuto giudicare lo stato dei talk show sui canali Mediaset (sì lo so, “Fuori dal coro” di Mario Giordano è anche peggio). Quel che penso è presto detto: questi talk show sovranisti sui canali Mediaset posseduti dalla famiglia Berlusconi uccidono di fatto Forza Italia, che è la creatura politica di Berlusconi stesso. Una trasmissione come Dritto e Rovescio è un gigantesco spot pubblicitario a favore del Senatore di Rosarno Salvini, che beneficia di conduttore, pubblico e struttura della trasmissione stessa totalmente a lui favorevole”, scrive Puglisi sul suo blog (qui l’articolo integrale).

La standing ovation a Salvini

Secondo Puglisi, ma anche secondo Brunetta, che ha diffuso l’articolo tramite il cellulare, il pubblico presente in studio era totalmente a favore di Salvini “e a un certo punto mi è sembrato anche di avere visto uno o più persone (chiaramente appartenenti allo staff del programma) che chiamavano l’applauso in maniera entusiasta, l’intervista a Salvini si è conclusa con una standing ovation imbarazzante”. Secondo Riccardo Puglisi, “siamo al paradosso del masochismo: i talk show sui canali Mediaset sono uno strumento di propaganda a favore di Salvini, il quale ottiene spazi televisivi super favorevoli e nel contempo aumenta ulteriormente il suo potere contrattuale nei confronti di Forza Italia, che già fa una fatica immensa a venire fuori con una proposta politica alternativa”.

A Berlusconi saranno scattati i sensori dell’allarme?