”E’ stato un momento formativo di alto livello che ha visto coinvolti non solo i nostri delegati ma anche i tanti ospiti che hanno potuto apprezzare gli argomenti affrontati. Abbiamo potuto constatare, anche se non ce ne fosse stato bisogno, come la formazione e la militanza sindacale unite possono essere un valore imprescindibile”. Con queste parole, il segretario nazionale del Mosap, il sindacato autonomo di Polizia, Fabio Conesta’ ha presentato l’incontro che si e’ svolto ieri a Roma con delegati provenienti da tutte le regioni italiane.

Formazione sulla comunicazione degli eventi

L’incontro, che si e’ svolto in due eventi, ha avuto una prima parte di seminario formativo con argomenti trattati dall’avvocato Prof. Antonello Madeo come “La comunicazione critica e la gestione degli eventi traumatici etica professionale e percorso valoriale”. A seguire si è tenuto il terzo direttivo Nazionale del sindacato a cui hanno partecipato il segretario della federazione Coisp Domenico Pianese, Marco Moroni Segretario generale aggiunto del nuovo sindacato dei Carabinieri, Alberto Raggi presidente della Guardia Nazionale ambientale, Cesira Cruciani segretario generale ANPPE Vigili del Fuoco, il Presidente e fondatore del Progetto Italiano Medico Odontoiatrico Sociale (Pimos) prof. Filippo Fordellone e il dott. Samuele Cantelli responsabile del Comitato Esecutivo Pimos Mutua.

Il Mosap ricorda i colleghi scomparsi

Molto apprezzato inoltre l’intervento del direttore del Secolo d’Italia Francesco Storace da sempre a sostegno delle battaglie del Mosap.

Un minuto di silenzio (nella foto) e’ stato dedicato a tutti i colleghi ed amici morti negli ultimi mesi.