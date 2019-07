Alcune cose sono certe nel casino Salvini-Russia. Conte e Di Maio sono due cagoni. Il Pd ha una faccia tosta incredibile. Di questi famigerati quattrini di cui si parla a vanvera non c’è traccia. Nel senso che non ci sono proprio. Aria fritta.

Andiamo per gradi e cerchiamo di capire che sta succedendo in uno scandalo che sembra sempre più panna montata. Montata ad arte.

Chi sta con chi

La prima cosa strana è cercare di capire perché uno tenta di far dare quattrini a chi gli è amico a parole. Sarebbe più facile – direbbe Putin – chiedere se alla Lega i soldi glieli dà Trump. Perché nel governo italiano Salvini sta con gli americani e non con i russi sul Tap, sul Venezuela, sull’Iran e chissà su quanto altro. E sulle sanzioni a Mosca non si smuove nulla.

Eppure il Pd fa un gran casino, invoca i giudici vista la dimestichezza dimostrata da Lotti col Csm. Strillano come ossessi e tutta Italia dovrebbe fermarsi ad applaudire alle loro prove di cartone. E viene spontaneo chiedersi se invece non sia George Soros a pagare in euro. A proposito. Paolo Gentiloni lo ricevette con tutti gli onori a Palazzo Chigi senza mai farci sapere che cosa trattarono. Da quelle parti non ci sono audio o video. Non sta bene. Sicuramente avranno discusso di amor di Patria, la specialità rossa, come ha notato Giorgia Meloni, che nella vicenda Russa è molto più leale con Salvini di quanto lo siano Conte e Di Maio.

Premio viltà a Conte e Di Maio

Questi ultimi due meritano il premio viltà. Il primo, per aver scaricato su Salvini quel gran genio di Savoini, il trattativista senza mandato; il secondo, per aver indirizzato il leader leghista in Parlamento per farlo rosolare dai prossimi alleati dei pentastellati, i piddi’, ovviamente.

Domande:

1) se c’è stata “trattativa” dove sta scritto che sia andata avanti per davvero?

2) conseguentemente, se anche Savoini ci avesse provato – e nessuno può dirlo – come fa il Pd ad essere certo che il ministro dell’Interno abbia organizzato la trama;

3) Zingaretti è imprudente. Negli affari legati a mafia capitale lui è stato tirato fuori mentre il suo capo di gabinetto – non un passante – è stato condannato;

4) al vertice dell’Eni, a proposito di petrolio, c’è chi è stato nominato da questo governo in continuità con la nomina del governo precedente. Sanno niente di questa storiaccia da quelle parti?

5) chi ha tirato fuori la bombetta antiSalvini è un signore con un sito che si è distinto per aver inventato i troll russi che attaccavano Mattarella all’epoca della formazione del governo. La magistratura ha smentito l’esistenza del complotto;

6) per quanto tempo dobbiamo stare appresso alla bufala?

Domanda a Matteo

La domanda numero 7) è invece per Matteo Salvini. Lo hai capito o no da chi sei circondato, che i complici della trappola stanno lì dentro e ti vogliono morto, perché tu raddoppi i voti mentre loro li dimezzano?

E’ prevedibile che il fuoco si alzerà ancora, anche se la pistola fumante non la trova nessuno. Il Pd vuole passare l’estate a parlare di questo e non delle nefandezze che riguardano i suoi uomini in varie parti d’Italia.