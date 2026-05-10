A sinistra non c’è (s)campo. Crollano ovunque i progressisti, l’agenda è tutta a destra

L'editoriale

La destra europea, anzi le destre hanno davanti proprio sfida non più rinviabile: quella di coniugare e di comporre su scala continentale e occidentale quel paradigma premiante in politica interna

La straripante vittoria di Nigel Farage alle elezioni locali Gran Bretagna che ha certificato l’implosione di Keir Starmer. Il crollo del governo europeista di Ilie Bolojan, in realtà un’ammucchiata ordita per frenare la destra, in Romania. L’avanzata senza sosta del Rassemblement National in Francia inversamente proporzionale alle disavventure di Macron. Le conquiste del Pp e la crescita di Vox in Spagna come contraltare alla debolezza di Sanchez. E soprattutto la tenuta politica e sociale, dopo quasi quattro anni di navigazione in mezzo alla tempesta delle crisi internazionali, dell’esperienza del destra-centro incarnato dal governo Meloni. Qualcuno ci dica dov’è, di grazia, la fantomatica crisi della destra diffusa in Europa e oltre di cui straparlano opposizioni di sinistra e media annessi?

Non bastano gli strappi di Donald Trump, l’episodio dello stop al referendum sulla riforma della magistratura o il cambio di governo (esce un conservatore, entra un conservatore) in Ungheria per decretare – come si auguravano dall’opposizione italiana – l’implosione di una “domanda” politica che resta intatta: dentro e fuori i confini nazionali. È totalmente fuori discussione, poi, che tale domanda di rappresentanza popolare si stia rivolgendo al campo largo e ai suoi alleati oltreconfine. La sinistra sui temi più sentiti dall’opinione pubblica (immigrazione, tasse, energia a basso costo, tutela dell’agricoltura) ha semplicemente abbandonato la postazione: non offre alcuna ricetta, si limita a rinfacciare alla destra quando quest’ultima non raggiunge, a suo avviso, i risultati annunciati. Stesso discorso riguardo alle tematiche care al mondo produttivo, a quello degli investimenti e dell’industria: le proposte della sinistra – dalla fissazione ideologica sul Green deal al “no” al nucleare, dai sussidi a pioggia alla patrimoniale – oltre che datate sono vera e propria kriptonite.

Certo, “governando” nei talk show, commentatori e analisti progressisti riescono ancora ad alimentare parte significativa della narrazione. Peccato per loro, però, che la «crisi delle destre europee», il «declino del sovranismo» si stia rivelando nient’altro che un wishful thinking, una suggestione. Per qualcuno un’allucinazione. Cartina di tornasole le “ambasciate” di Elly Schlein che pur di trovare interlocutori a sinistra deve rifugiarsi nell’esotismo “canadese” di Mark Carney (un centrista moderato, ribattezzato il “Mario Draghi dell’Alberta”) e scongelare un mito eclissato malissimo come quello di Barack Obama.

Se a sinistra devono lottare contro l’estinzione della socialdemocrazia, non va molto meglio al partito dei tifosi del “pareggio”: quelli che sperano nella non-vittoria alle prossime Politiche per dare vita all’ennesimo esecutivo di larghe intese con una guida tecnica. Costoro – di fatto gli “architetti” del campo largo – vedono da sempre il modello tedesco come orizzonte. In realtà il disastro della stagione Scholz, che ha condotto l’Spd al peggior risultato della sua storia, e i dolori di Merz, incalzato dalla destra radicale di Afd, confermano che proprio il dispositivo della Grosse Koalition – il pareggio sostanziale – sta devitalizzando il sistema politico della Germania.

Che succede dunque? Che gli archi costituzionali così come le formule a tavolino, semplicemente, non funzionano più. La domanda è indirizzata su alcuni temi (protezione e promozione del mercato interno, sicurezza e difesa, rilancio della competitività contro le pastoie ideologico-burocratiche) che rientrano in termini quasi esclusivi nell’agenda dei governi di centrodestra. La destra europea, anzi le destre hanno davanti proprio sfida non più rinviabile: quella di coniugare e di comporre su scala continentale e occidentale quel paradigma premiante in politica interna. Per questo il modello Meloni dà così fastidio. Perché dimostra che l’unione delle destre – impasto di programma, blocco sociale e visione del mondo – non è un’opzione possibile solo su alcune (importanti) votazioni nel Parlamento europeo. È una formula di governo garantita dall’esecutivo più stabile in Europa. Mentre tutto intorno, al centro come a sinistra, crolla.