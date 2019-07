Suore di clausura pronte ad accogliere i migranti: per loro monasteri aperti

Non solo il Pontefice, non solo i sacerdoti. L’offensiva immigrazionista del mondo religioso ora è al completo. Anche le suore di clausura entrano nel vivo del dibattito sui migranti prendendo netta posizione. E scrivono un’insolita lettera nientemeno che al presidente della Repubblica Mattarella e al premier Conte, dichiarandosi pronte ad accogliere: «Egregio presidente Mattarella, egregio presidente Conte, siamo sorelle di alcuni monasteri di clarisse e carmelitane», è l’incipit della missiva riportata dal Corriere della Sera. Non ci sono precedenti di suore di clausura (nonostante in Italia siano 62 in totale i monasteri) che abbiano scritto alle alte più alte carriche dello Stato per prendere una posizione così netta su fatti di attualità così controversi e divisivi.

Le suore: monasteri aperti per i migranti

Scrivono le suore clarisse e carmelitane «ai leader del mondo» di papa Francesco e dell’imam di Al-Azhar chiedendo «che le istituzioni governative si facciano garanti della dignità» dei migranti e li «tutelino dal razzismo e da una mentalità che li considera solo un ostacolo al benessere nazionale». Sembra di sentire parlare Saviano o Gino Strada, in questo passaggio. Le sorelle precisano che molti monasteri si renderanno disponibili per l’accoglienza come già fanno molte Diocesi.

La lettera delle suore

«Con questa lettera aperta vorremmo dare voce ai nostri fratelli e sorelle migranti che scappano da guerre, persecuzioni e carestie», si legge nella lettera riportata da Avvenire. «Molti monasteri italiani, appartenenti ai vari ordini, si stanno interrogando su come contribuire concretamente all’accoglienza dei rifugiati, affiancando le istituzioni diocesane. Alcuni già stanno offrendo spazi e aiuti».