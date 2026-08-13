L’arbitro espelle Arbeloa e il Fulham non tira i rigori: il Malaga si aggiudica il trofeo con un rigore a porta vuota

Foto: YouTube / Livescoreofficial (13/8/2026)

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Una partita vivace e frizzante fino all'arrivo dei rigori, quando il mister del club inglese ha avuto un'accesa discussione con l'arbitro, rimediando un'espulsione. I giocatori del Fulham hanno deciso di lasciare il campo anche per motivi logistici

Ormai è noto, il calcio è strano e non sempre l’impegno ripaga, ma ciò che è accaduto alla finale del trofeo Costa del Sol 2026 nello stadio La Rosaleda ha dell’incredibile. Si sono affrontate sul campo Fulham e Malaga, in una partita vibrante e ricca di emozioni, finendo ai rigori sul risultato di 2 a 2. Poi Alvaro Arbeloa, allenatore della squadra inglese è stato espulso poco prima dell’ultima prova e i giocatori si sono rifiutati di calciare i rigori. Ne ha approfittato il Malaga, con Eneko Jauregi, che ha tirato il pallone in porta approfittando della distrazione degli avversari. In questo modo gli spagnoli si sono aggiudicati la vittoria e il trofeo in modo incredibile.

L’arbitro espelle Arbeloa e il Fulham non tira i rigori: il Malaga si aggiudica il trofeo

Al 24′ Sessegnon ha sbloccato il parziale per il Fulham, cinque minuti più tardi però Chupe ha pareggiato. Nella ripresa, al 57′, Iwobi ha firmato il nuovo vantaggio per gli inglesi, raggiunti solamente al 91′ dal rigore siglato da Jauregi. Poco più tardi, però, si è scatenato il caos. Arbeloa ha avuto un’accesa discussione con l’arbitro Miguel Angel Ortiz Arias, che ha deciso di espellere il tecnico con il cartellino rosso. In seguito, il club inglese si è rifiutato di battere i rigori, ufficialmente anche perché non erano previsti dal contratto e soprattutto gli avrebbero fatto perdere il volo di ritorno. Dunque il Fulham ha abbandonato il campo e la gara, di fatto, non si è conclusa. O meglio, è finita con un finale molto strano.

Il bilancio di una partita strana e frizzante

Con il passare dei minuti, il Fulham ha evidenziato una condizione fisica migliore e ha preso il controllo della partita, ma questo non è bastato ad evitare la rimonta del club spagnolo. Il Málaga, invece, ha trovato qualità e talento in attacco per rimettere in piedi le sorti della partita, con una difesa che ha dimostrato alcune crepe.