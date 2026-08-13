Guanti elettrici al posto del taser: come funziona il nuovo strumento introdotto negli Usa

Foto: Ansa / OLGA FEDOROVA (27/5/2026)

In dotazione all'Ice

I guanti sono stati prodotti dalla Compliant Technologies LLC di Lexington, in Kentucky, e negli ultimi anni sono stati già usati da alcuni penitenziari e dipartimenti di polizia. Come ha precisato l'azienda, questi indumenti non vanno utilizzati sui bambini e donne incinte, anziani o persone disabili

Una vera e propria rivoluzione negli equipaggiamenti attende gli agenti dell’Ice, da sempre contestati da antagonisti e progressisti che proprio non sopportano i rimpatri dei clandestini. Stando a un annuncio pubblicato lunedì dal dipartimento per la Sicurezza interna americana, riportato dall’Associated press, il corpo degli agenti per l’immigrazione ha previsto di spendere fino a 20 milioni di euro per l’acquisto dei G.L.O.V.E. Si tratta di guanti capaci di trasmettere, attraverso alcuni elettrodi incorporati, impulsi elettrici alla pelle della persona afferrata.

Al poliziotto federale basterà accendere un interruttore e la scarica, che dovrebbe essere inferiore a quella dei Taser, verrà trasmessa dal dispositivo speciale. Questi guanti vengono prodotti dalla Compliant Technologies LLC di Lexington, in Kentucky, e negli ultimi anni sono stati già usati da alcuni penitenziari e dipartimenti di polizia. Come ha precisato l’azienda, questi indumenti non vanno utilizzati sui bambini e donne incinte, anziani o persone disabili.

Per l’Ice arrivano i guanti elettrici: cosa sono e come funzionano

I G.L.O.V.E sono capaci di trasmettere uno stimolo doloroso per aiutare gli agenti a farsi ascoltare dal sospettato afferrato. «È immediato e intenso e distrae. Lo paragonano ad una puntura d’ape», ha affermato John Peters, presidente dell’Istituto per la prevenzione dei decessi in custodia, a proposito della dotazione. «Se l’agente incontra qualsiasi tipo di resistenza – ha ripreso -, questo è certamente uno strumento efficace e per gli agenti più piccoli, più deboli o anziani, credo che offra un grande vantaggio». In sostanza, i guanti consentono di dimunuire il tempo delle colluttazioni e di eseguire le neutralizzazioni in modo più rapido.

Servono per immobilizzare i sospettati violenti

Compliant Technologies ha tenuto a precisare che i guanti elettrici vengono forniti per immobilizzare sospettati violenti che rifiutano di salire sulle auto di pattuglia e detenuti che si autolesionano o intimidiscono gli agenti. Rassicurazioni importanti, anche in considerazione delle polemiche sui federali anti-immigrazione che sono finite spesso sulle prime pagine dei giornali. Come ha riportato il Washington Post, i federali per l’immigrazione hanno arrestato oltre 43mila persone a luglio, il totale mensile più alto dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump, oltrepassando anche il picco raggiunto il mese precedente.