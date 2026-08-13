L'”unione religiosa” di Ceuta contro il governo Sanchez: cittadini esausti e pronti alla mobilitazione contro l’invasione marocchina

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (13 agosto 2026)

L'enclave in rivolta

Anche il ministro dell'interno Marlaska accolto tra le contestazioni. Allestita una barriera marittima

Tutti uniti contro Pedro Sanchez. Per la prima volta nella storia recente dell’enclave, le comunità cristiana, musulmana, ebraica e indù di Ceuta si sono unite ufficialmente nella protesta contro il governo. Ieri la protesta contro la ministra della Difesa, Robles. Oggi la tensione continua. Proprio in queste ore, il Ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska è tornato d’urgenza a Ceuta.

La comunità religiose unite per difendere la città

La discesa in campo delle quattro comunità religiose di Ceuta — cristiana, musulmana, ebraica e indù — rappresenta lo sviluppo sociale più straordinario e politicamente significativo di questa crisi.

La città di Ceuta è storicamente famosa per essere il simbolo della convivenza tra queste “quattro culture”. Il fatto che si siano unite ufficialmente in una protesta di massa contro il governo di Madrid ha tolto alle manifestazioni qualsiasi etichetta puramente partitica o razzista, trasformandole in una rivolta identitaria e umanitaria dell’intera cittadinanza.

La visita blindata del Ministro dell’Interno Marlaska

Proprio oggi, il Ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska è tornato d’urgenza a Ceuta . La visita si sta svolgendo sotto misure di sicurezza eccezionali per il timore di aggressioni ed è fortemente contestata dai residenti. Il manifesto unitario delle comunità religiose ha dato la forza politica alla città per rifiutare le promesse odierne di Marlaska, con i commercianti e i comitati di quartiere che continuano a presidiare simbolicamente la città definendo in negativo le misure del governo Sánchez.

“La stragrande maggioranza tornerà in Marocco il prima possibile”, ha sottolineato il ministro in una conferenza stampa. Marlaska ha sottolineato nell’incontro con i giornalisti che delle migliaia di persone ancora presenti nella città autonoma, “nessuno resterà a Ceuta, nessuno andrà sulla terraferma, a nessuno verrà concesso uno status legale”, fatta eccezione per “quei casi eccezionali di estrema vulnerabilità”, ha aggiunto. Il ministro ha voluto inviare un messaggio “a coloro che desiderano ardentemente” raggiungere le città autonome, esortandoli a “non dare ascolto alle reti criminali che stanno giocando con le loro vite”. I numeri sballati Finora, il Ministero dell’Interno ha indicato in 72.000 il numero di persone entrate in città quel giorno, di cui, a suo dire, 70.000 sarebbero poi rientrate nel Paese nordafricano. Tuttavia, fonti governative hanno iniziato ad alzare la cifra iniziale a 80.000, in linea con quanto sostenuto da tempo dal presidente di Ceuta, Juan José Vivas. Martedì, anche Marlaska ha implicitamente aumentato il numero, passando dall’affermare per giorni che erano rimaste 2.000 persone a parlare di 5.000.

Nuova barriera marittima

Intanto, la Guardia civil spagnola ha installato una nuova barriera marittima sulla diga foranea meridionale di Melilla, simile a quella collocata sulla diga foranea di El Tarajal a Ceuta dopo l’arrivo a nuoto di massa dei migranti dal Marocco, per “rafforzare il controllo” al confine marittimo.