Valmontone Outlet Summer Festival: da Anastacia ai Boomdabash

Si aprirà sabato 15 giugno con il concerto di Anastacia la terza edizione del Valmontone Outlet Summer Festival. E si chiuderà il 20 luglio con gli Stadio. La rassegna che si propone come un viaggio attraverso la musica nei suoi diversi stili e influenze, dal soul al reggae, dalla dance all’hip hop fino al pop d’autore. La cantante statunitense salirà sul palco del villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma, per riproporre i suoi grandi successi, a partire dalla hit I’m outta love e i brani del suo ultimo album Evolution. Per il secondo live, venerdì 5 luglio il palco si trasformerà in una mega consolle per ospitare Deejay Time l’evento dedicato alla musica dance e hip hop, un party tutto da ballare grazie alla presenza di veri e propri alchimisti del remix come Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Sabato 13 luglio protagonista sarà invece l’estro salentino-abruzzese dei Boomdabash che porteranno sul palco del Valmontone Outlet Summer Festival tutte le hit collezionate nei loro quindici anni di carriera a partire da Per un milione, il brano presentato all’ultimo festival di Sanremo.

