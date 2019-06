Grande Fratello, finale incandescente. La De André furiosa: «Prendo una mazza e…» (video)

Finale ad alta tensione per la 16esima edizione del Grande Fratello. Francesca De André si è infuriata con Gianmarco Onestini che non ha nascosto il suo disappunto nei suoi confronti. Onestini, chiamato dalla produzione del Gf ad esprimere il suo parere nei confronti di alcuni concorrenti, non si è tirato indietro e ha rimproverato Francesca De André per alcuni comportamenti reiterati e non condivisi avuti nella Casa di Cinecittà: dal modo con cui si è sempre approcciata nei suoi confronti, fino all’ultimo atteggiamento scontroso avuto con Gennaro Lillio.

«Quando eravamo di là e tu eri con Gennaro, gli hai tirato via il piatto mentre stava mangiando e a me non è piaciuto – ha detto Onestini alla De André – Non sono cose che mi piacciono: credo che tra persone mature si possa parlare in maniera civile senza dover alzare il tono di voce o tirare un sanpietrino quando uno sta mangiando».

Grande Fratello, la lite

Un rimprovero che ha fatto perdere le staffe a Francesca De André. Uscita in giardino con Gennaro Lillio, infatti, si è lasciata andare ad uno sfogo che ha già fatto il giro della rete. «Chiama Gianmarca, la tua amica Gianmarchina di sto ca.. e me la porti qua – ha sbottato la concorrente del Gf16 durante un confronto con il napolatano – Perché la prossima volta che mi dicono qualcosa, prendo una mazza da baseball e faccio razzia». Un commento che non è affatto piaciuto e che, ancora una volta, ha portato la De André ad essere una delle più criticate e meno ben volute dal web e dai telespettatori.