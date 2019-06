Barbara Palombelli “sfida” Serra: «Anche io porto il crocifisso al collo. E allora?»

Qualcosa di «incredibile». Così Barbara Palombelli giudica le accuse di Michele Serra alla giornalista Rai Marina Nalesso, “colpevole” di condurre il Tg indossando il crocifisso. E solidarizza con la collega, ricordando che anche lei è più volte andata in video indossandone uno.

Sul crocifisso un’accusa «incredibile»

«Ho liberamente condotto diverse trasmissioni con un crocifisso al collo. Ne ho diversi, alcuni di famiglia, altri regalati, oppure comprati dalla mia amica Giovanna di Oro incenso e mirra», ha esordito sui social la conduttrice di Forum. Poi l’affondo a Michele Serra: «Qualcuno dice che avrei – in questo modo – anche io offeso chi non crede. Capisco che scrivere rubriche ogni giorno è faticoso, ma davvero – ha concluso Palombelli – accusare una collega della Rai per avere una catenina al collo mi sembra incredibile».

L’attacco di Serra a Marina Nalesso