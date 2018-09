Meloni: «La manovra sembra scritta da Fanfani e Cirino Pomicino…»

di Eugenio Battisti

È senza sconto la posizione di Fratelli d’Italia sulla manovra (la nota al Def) approvata dal Consiglio dei ministri giovedì. «Il M5S scende in piazza a festeggiare perché farà più deficit e più debito per aumentare la spesa corrente dello Stato. Pensate quante feste avrebbero dovuto fare durante la prima Repubblica!», scrive Giorgia Meloni su Facebook, «i veri precursori del governo del cambiamento sono Fanfani e Cirino Pomicino. Ma anche Renzi potrebbe dire la sua…».

Def, Meloni:«Non c’è nulla da festeggiare

«Sulla manovra si confermano esatte le preoccupazioni espresse da Giorgia Meloni all’indomani del vertice con Salvini e Berlusconi», dice Federico Mollicone dai microfoni di Coffee Break su la7 , «ovviamente per un giudizio definitivo dobbiamo attendere l’arrivo in aula del provvedimento ma a caldo è evidente che il programma dei 5Stelle sta prevalendo su quello della Lega, a partire da quel reddito di cittadinanza che per Fratelli d’Italia è puro assistenzialismo». La stessa flat tax poi, se ci sarà – aggiunge il parlamentare di Fratelli d’Italia – non sarà quella che voleva il centrodestra ma sarà soltanto un’espansione dei regimi minimi che riguarderà una platea ristretta di persone. Un’iniziativa quindi assolutamente simbolica e che non porterà quei benefici che noi avremmo sperato».