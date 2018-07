Tragedia nella casa romana di Berlusconi: militare campano si suicida

di Robert Perdicchi

E’ andato nel bagno di servizio di Palazzo Grazioli e si è sparato un colpo di pistola con l’arma di ordinanza. La tragedia a Palazzo Grazioli si è consumata in pochi attimi: il caporal maggiore Enrico De Mattia, inquadrato nell’operazione Strade Sicure, si è tolto la vita ieri nella residenza romana di Silvio Berlusconi durante il turno pomeridiano, intorno alle 15: il giovane – originario di Angri (Salerno) e proveniente dal 1° Reggimento Granatieri di Sardegna – sarebbe entrato in un bagno del palazzo portando con sè la pistola d’ordinanza e si sarebbe sparato in testa. Il suicidio è stato confermato anche dal Presidente della Commissione Difesa alla Camera, il grillino Gianluca Rizzo. De Mattia era effettivo al 1° Reggimento Granatieri di Sardegna e, per l’operazione “Strade Sicure”, era inquadrato nel “Complesso Foxtrot, 2°gruppo tattico, Task Force 1 del Raggruppamento Lazio Umbria Abruzzo”, comandato dal generale di brigata Paolo Raudino, che riveste il ruolo di comandante della Brigata Granatieri, come riporta ancora il portale GrNet.it.

Si tratta del terzo suicidio in sei mesi di un militare impegnato nell’operazione Strade Sicure. A febbraio 2018 un bersagliere di 29 anni, originario di Taranto, si è tolto la vita nello stesso modo del caporale salernitano, nella stazione metro di Barberini al centro di Roma. A dicembre 2017 un altro Granatiere di stanza a Spoleto si è impiccato mentre era in licenza dopo il periodo di servizio nell’operazione.

“Non esistono parole adeguate quando ci si trova a vivere tragedie come queste. Il mio pensiero va alla famiglia del caporal maggiore Enrico De Mattia; le mie più sentite condoglianze”, è il messaggio del Sottosegretario alla Difesa Raffaele Volpi che, insieme al ministro Elisabetta Trenta e al suo collega sottosegretario Angelo Tofalo, partecipa al cordoglio espresso per il caporal maggiore morto suicida a Palazzo Grazioli.