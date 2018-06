Scorta, Saviano replica a Salvini: «Buffone, ministro della malavita» (video)

di Robert Perdicchi

«Secondo te io sono felice di vivere così da più di 11 anni Salvini? Ho più paura a vivere così, che a morire così. E quindi credi che io possa avere paura di te? Buffone». Così replica Roberto Saviano replica a Matteo Salvini sulla possibilità che venga tolta la scorta allo scrittore che da anni vive sotto protezione dopo le minacce ricevute dalla camorra. «Vivere sotto scorta è una tragedia e l’Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo. Eppure, nonostante questo, invece di liberare dai rischi i giornalisti sotto protezione, Matteo Salvini, ministro degli Interni, li minaccia. Le parole pesano, e le parole del Ministro della Malavita, eletto a Rosarno (in Calabria) con i voti di chi muore per ‘ndrangheta, sono parole da mafioso. Le mafie minacciano. Salvini minaccia… Il Ministro della Malavita, prendendomi come suo bersaglio, mi restituisce alla parte cui appartengo…». Gli hashthag a corredo del post su Facebook e del video sono pesanti: #SalviniAmicoDellaNdrangheta #MinistrodellaMalavita