La sinistra si mette in marcia contro il governo: si conteranno a Firenze il 27 giugno

di Redazione

C’è una data, ora, per la prima manifestazione contro il governo organizzata dalla sinistra e dal Pd: l’appuntamento è a Firenze il 27 giugno. E’ stata indetta dal sindaco di Firenze Dario Nardella (Pd) e dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi (LeU) in difesa dei diritti umani e contro il razzismo. L’appello dei promotori richiama l’articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Chiara l’allusione alle recenti polemiche sul censimento della popolazione rom e sinti in Italia. Evidente anche che l’appello prende di mira Matteo Salvini, anche se non viene nominato: “L’uso irresponsabile di messaggi politici che ricorrono a espressioni di discriminazione etnica e razziale e negano i diritti universali è entrato, finora incontrastato, nel lessico istituzionale di taluni esponenti politici, con effetti imprevedibili che mettono a rischio il patrimonio costituzionale e democratico del Paese”. A fine giornata il presidente della Toscana Enrico Rossi fa il punto sulle adesioni: “In vista della manifestazione antirazzista indetta per mercoledì prossimo, e promossa dalla regione Toscana e dal comune di Firenze, stiamo ricevendo più adesioni di quelle che pensavamo quando siamo partiti. Stanno arrivando da semplici cittadini, ma anche da organizzazioni, il mondo della cultura si è mosso, perfino l’università. Evidentemente questa propaganda razzista, perché di questo si tratta, ha davvero raggiunto il culmine”. Ma la vera cartina di tornasole saranno i ballottaggi di domenica: se davvero c’è questa reazione antigovernativa di cui parla il presidente Rossi i risultati a Pisa, a Massa e a Siena dovrebbero essere favorevoli alla sinistra che in quei Comuni ha sempre governato. In caso contrario il segnale sarebbe lampante: le tirate demagogiche del Pd non fanno più presa, così come gli allarmi sulla tenuta delle istituzioni democratiche.