Carceri, violenta lite tra detenuti a Torino. Un agente finisce all’ospedale 

di Gianluca Corrente

Un agente di polizia penitenziaria è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri nel carcere delle Vallette di Torino. Il poliziotto è intervenuto per separare due detenuti, un italiano 45 enne e un 21enne extracomunitario, che nel corso di una violenta lite per imprecisati motivi, stavano prendendosi a botte con le gambe di un tavolo che avevano divelto, scaraventato contro il muro dal 21enne. Soccorso, l’agente è stato portato in ospedale dove gli è stata diagnosticata la frattura di una costola con una prognosi di 20 giorni. A denunciare l’episodio è il segretario generale dell’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) Leo Beneduci che, in una nota, sottolinea: «Adesso basta, siamo stufi di prendere botte per le inettitudini della politica penitenziaria italiana. Il ministro Bonafede e il sottosegretario Ferraresi agiscano nei riguardi delle inaccettabili aggressioni subite dal Corpo di Polizia Penitenziaria o come Osapp inizieremo una serie di iniziative tali da comportare l’assoluto blocco del sistema penitenziario italiano e richiedere l’intervento della Comunità Europea rispetto ad una condizione che i poliziotti penitenziari italiani non sono più in grado di sopportare. Il tutto è avvenuto a due giorni di distanza dagli episodi di violenza verificatisi nel carcere di Ariano Irpino: secondo la testimonianza del segretario regionale del Sappe (il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) un gruppo di reclusi è riuscito a forzare il cancello del reparto infermeria e due di loro hanno aggredito a calci e pugni un agente e un ispettore che erano lì con compiti di sorveglianza.