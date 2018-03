“I Am. Io sono il Colonnello“: il docufilm sulla vita e le passioni di Calcagni (trailer)

di

Lui è una forza della natura. Tosto, caparbio, a tratti inossidabile. Carlo Calcagni, colonnello al Ruolo d’Onore dell’esercito, campione di ciclismo, elicotterista, da anni combatte contro un male invisibile dovuto alla contaminazione da metalli pesanti contratta durante una missione di peacekeeping nei Balcani nel 1996. E da anni resiste senza retrocedere di un centimetro: forza di volontà, passione e rabbia, insieme alla sua inseparabile bicicletta, gli permettono di aggrapparsi alla vita, di emozionarsi e di emozionare. La sua adrenalina? Il ciclismo, una passione di vecchia data, che gli ha permesso di vincere 2 medaglie d’oro ai campionati del mondo di paraciclismo come atleta del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa e di conquistare tanti podi. Medaglie e tanto sudore.

A Trevignano Romano la prima di “I Am. Io sono il Colonnello”

La vita del colonnello che dal 2002 soffre della cosiddetta “sensibilità chimica multipla”, una robaccia impronunciabile, una malattia neurodegnerativa e irreversibile che avrebbe steso chiunque, è diventato un film documentario, I Am. Io sono il Colonnello, ostinatamente voluto e realizzato da Michelangelo Gratton di Abilty Channel, che verrà proiettato per la prima volta il prossimo 13 aprile (ore 17 presso il Cinema Palma) a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano a due passi dalla Capitale. Per girare il film Calcagni, dopo quasi 20 anni, è tornato ai comandi di un elicottero grazie alla collaborazione con il WeFly! Team, la pattuglia aerea italiana di piloti disabili. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Lago per tutti onlus, sarà anche l’occasione per contribuire alla realizzazione di una spiaggia attrezzata e accessibile anche ai disabili sul lago di Bracciano. Il film, realizzato in collaborazione del Ministero della Difesa, che dopo “severe” supervisioni ha dato il via libera, è un affresco fedele della quotidianità del colonnello Calcagni, che, senza mai mollare la sua uniforme da ufficiale, si sottopone tutti i giorni a estenuanti terapie mediche. «Diventi sensibile a tutto ciò che è chimico, anche agli odori – racconta lui stesso – sebbene per i problemi neurologici non sento ne odori, né sapori, così come non sento caldo e freddo a livello cutaneo, però ne sento fortemente le reazioni perché si hanno crisi respiratorie, inizi a vomitare, puoi avere uno shock anafilattico, infatti devo andare sempre in giro con la siringa di adrenalina; non puoi stare a contatto con altre persone solo perché si sono lavate con un sapone normale che contiene odori o profumi…».

“L’uniforme è per me la patria”

Tutto per il suo amore di patria: “L’uniforme è per me la patria e racchiude tutto ciò che anch’io rappresento: l’onore, la dignità, l’umiltà, la determinazione, il carattere, la disponibilità verso gli altri, l’amore verso il prossimo, il sacrificio e al tempo stesso la forza, il coraggio e la speranza”. Nel ’96 a Sarajevo, come pilota elicotterista, il colonnello Calcagni è l’unico addetto al servizio di evacuazione medico-sanitari: è lui a prestare soccorso ai corpi dilaniati dalle bombe e a recuperare le salme di caduti. Al ritorno dalla missione si sposa, fa il pilota-istruttore a Viterbo, fino a quando nel 2002 quando compaiono i primi sintomi della malattia. Nel 2005 il verdetto non lascia scampo. Ma lui la vita se la vuole sentire addosso: diciotto ore al giorno di ossigenoterapia, trecento compresse, due ore di camera iperbarica, quattro ore di flebo, sette iniezioni, ventilatore polmonare, allenamenti estenuanti per non perdere il tono muscolare. Nel 2010 entra a far parte del corpo degli atleti paralimpici. Ma non è tutto in discesa perché Carlo è anche un personaggio scomodo. La stampa non sempre gli rende giustizia e anche i piani alti della Difesa per troppi anni appaiono “distratti”, finché pochi giorni fa, il 12 marzo, una telefonata che il colonnello aspettava da 12 anni, la convocazione presso lo Stato Maggiore della Difesa a via XX settembre. Ad accoglierlo con tutti gli onoriil 14 marzo c’è il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Claudio Graziano. E quella stretta di mano è il riconoscimento di una vita.

