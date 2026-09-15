Viaggio musicale da Puccini a Lucio Dalla nel cuore di Tor Bella Monaca. Franco: la cultura come risposta al disagio delle periferie

Grande musica fuori dalla Ztl

Da Giacomo Puccini a Lucio Dalla nel cuore di Tor Bella Monaca. È un viaggio musicale straordinario tra opera, canzone napoletana e cantautorato per affermare il valore della cultura come motore di inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Questo l’obiettivo del concerto che si terrà mercoledì 16 settembre (ore 21) a Roma al teatro di di Tor Bella Monaca, il più grande teatro di prossimità della Capitale. Nel municipio VI Le Torri guidato da Nicola Franco, l’unico minisindaco di centrodestra della Capitale. Intitolato “E lucevan le stelle a Tor Bella Monaca: viaggio musicale da Puccini a Lucio Dalla”, organizzato dall’associazione culturale Territorio Tuscolano, il concerto ripercorre un affascinante viaggio musicale per orchestra e pianoforte. “Una scelta – si legge nel comunicato – che abbatte i confini geografici e sociali della Capitale, unendo la grande tradizione operistica italiana alla canzone d’autore”.

A Tor Bella Monaca il concerto “E lucevan le stelle…”: l’arte come inclusione

Il repertorio spazierà dalle celebri e immortali pagine di Giacomo Puccini alle romanze di Francesco Paolo Tosti, attraversando i capolavori della canzone napoletana fino a toccare la poesia di Lucio Dalla e i successi dei giorni nostri. Un cast di livello internazionale. L’evento vedrà protagonisti artisti di riconosciuto valore nazionale ed internazionale. Sul palco saliranno il tenore Dario Di Vietri e il soprano Elena Memoli tra le voci più apprezzate della nuova generazione per qualità vocale e presenza scenica. Ad accompagnarli saranno il Maestro Luigi Borzillo al pianoforte, talento riconosciuto in Italia e all’estero, e l’ensemble dell’Orchestra Sinfonica Federiciana (che vanta la presidenza onoraria del Maestro Riccardo Muti e la Presidenza del Gen. Pasquale Preziosi). La direzione d’orchestra sarà affidata alla guida sicura del Maestro Benedetto Grillo, con l’ideazione scenica firmata da Giandomenico Vaccari.

La cultura come strumento di rigenerazione delle periferie

La scelta di realizzare questo spettacolo a Tor Bella Monaca – spiegano i promotori – risponde a una precisa visione politica e culturale. La cultura non deve avere barriere”, sottolineano i promotori. “Portare la grande musica in una delle periferie più popolose di Roma significa utilizzare l’arte come strumento concreto di inclusione sociale, crescita collettiva e rigenerazione del territorio”.