Drone esplosivo nei cieli della Lituania, intervengono i caccia italiani. Crosetto: «La Nato ha dato una dimostrazione»

Nuova escalation

«Anche ieri sera, a distanza di un mese, gli aerei italiani sono intervenuti. Gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un’alleanza importante come quella della Nato in un fronte, come quello est, che da tempo ormai riserva delle problematiche che non sono problematiche che riguardano questi paesi, ma che riguardano tutta l’alleanza atlantica, quindi compresa l’Italia». Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto in una dichiarazione video registrata presso la base aerea di Siauliai, in Lituania. Ieri e oggi il ministro è stato in missione in Bulgaria, Polonia, Lituania e Lettonia.

Crosetto: «Il governo lituano ci ha ringraziato per la nostra presenza»

«Il governo lituano – ha proseguito Crosetto – ci ha ringraziato per la nostra presenza e io sono venuto oggi qua per ringraziare i nostri piloti. È stata una visita casuale perché all’interno di un viaggio programmato che mi ha visto in Bulgaria, in Polonia, in Lituania e poi in Lettonia, proprio per consolidare l’idea della costruzione di un’Europa continentale della difesa, una comunità di difesa continentale europea, che mi vedrà impegnato in tutte le capitali, non soltanto dell’Europa a 27, ma ripeto, dell’Europa continentale nei prossimi mesi, perché io ritengo che la garanzia sia data anche dall’insieme di tutte le nazioni, non soltanto quella dell’Europa dei 27, ma del continente europeo», affinché «la pace sia raggiunta attraverso una capacità di collaborazione nel campo della difesa tra più Paesi».

Droni e incidenti nei cieli europei: Nato e Ue alla prova

Danimarca, Lituania e Paesi Bassi sono gli ultimi Paesi teatro di ‘incidenti’ che stanno mettendo alla prova la resistenza di Nato e Ue di fronte a quelli che la presidente della Commissione europea ha definito “comportamenti sconsiderati della Russia”. Nello spazio aereo lituano un drone equipaggiato di esplosivo e’ stato abbattuto da caccia italiani, impegnati nella Task Force Air Baltic Thunder III della Nato.

Il drone proveniva dalla Bielorussia: abbattuto vicino alla centrale di Kruonis

Il ministro della Difesa lituano, Robertas Kaunas, ha spiegato che il velivolo proveniva dalla Bielorussia ed è stato abbattuto nei pressi di una centrale idroelettrica a pompaggio a Kruonis. Lituania, Lettonia