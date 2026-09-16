Ultimo annuncia l’uscita di “Tutto”, la sua canzone più importante: l’evento, la data e il significato

Foto: Ansa / Angelo Carconi (4/7/2026)

Un brano "personale"

Il nuovo brano è stato prodotto sotto l'etichetta indipendente Ultimo Records, disponibile un’ora dopo la mezzanotte. «La canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre», ha spiegato il cantante che ha scritto il brano all’alba dopo la storica notte del 4 luglio 2026

Venerdì uscirà “Tutto”, il nuovo singolo di Ultimo, in radio e in digitale. Il nuovo brano è stato prodotto sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records, disponibile un’ora dopo la mezzanotte. «La canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre», ha spiegato il cantante che ha scritto il brano all’alba dopo la storica notte del 4 luglio 2026. Proprio in quel caso 250mila persone hanno cantato all’unisono durante quello che sarà ricordato come il “Raduno degli Ultimi”, il live da record senza precedenti. “Tutto”, firmato Niccolò Moriconi (vero nome di Ultimo) e prodotto a quattro mani con Davide Simonetta, restituisce lo stato emotivo di chi vive il contrasto tra un traguardo professionale che non ha eguali e il bisogno di tenere strette le cose più semplici e autentiche: le persone, i luoghi e le emozioni che hanno accompagnato il proprio percorso.

Venerdì uscirà “Tutto”, la canzone più importante di Ultimo

«Questa canzone mi fa male e bene allo stesso momento, l’ho finita di scrivere all’alba tornato dal grande concerto di quest’estate – ha raccontato Ultimo in un post sui suoi social – Quando arrivi ad avere ‘tutto’ ti siedi sul divano guardi fuori ed è come se tu non avessi più scuse per sentire alcun tipo di mancanza. Una persona a cui voglio molto bene mi ha guardato e detto: ‘stai a piange te che hai tutto!?’ E da quel momento quella frase ha creato una crepa dentro di me. ‘Che poi che cosa è tutto!?’ Gli ho risposto».

Ma il racconto prosegue: «Perché alla fine tutti siamo dentro una rincorsa perenne. Siamo dentro questo stupido gioco fatto con regole strane. Forse guardiamo tutti dal lato sbagliato? Forse ‘tutto’ è un marciapiede lercio e 4 birre con chi ami. Forse ‘tutto’ per me era stare con Paoletto a cantare ‘Perfect Day’ ogni pomeriggio? Forse basterebbe soltanto prendere quello che arriva e basta». Per concludere, Ultimo traccia un bilancio positivo della sua carriera: «In ogni caso sono orgoglioso delle mie canzoni e questo vale tutto il marasma che ho provato a descrivere in questo post».

L’evento programmato anche a Londra…

A un anno di distanza dalla sera del 22 settembre 2025, quando si era esibito piano e chitarra al The Blues Kitchen Brixton di Londra, anche quest’anno il cantautore romano tornerà lì, nella città con cui ha sempre avuto un legame profondo. Qualche giorno fa l’annuncio a sorpresa di un live al Dingwalls londinese, che ospiterà un concerto intimo la sera del 17 settembre. Sarà una serata tra amici, attorno a un pianoforte, per i fortunati fan che sono riusciti a prendere i biglietti polverizzati in pochi secondi dall’apertura vendite e che con ogni probabilità avranno il privilegio di poter ascoltare il nuovo singolo a poche ore dalla release.

Il brano dà il titolo a “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata”, il film diretto da Giorgio Testi, prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro, che racconta la gloriosa pagina di storia della musica italiana scritta da Ultimo la notte del 4 luglio 2026. Ad ogni canzone, i fan potranno rivivere ogni momento di questo live leggendario, ogni sfaccettatura del concerto dei record, la consacrazione di un artista che ha di fatto cambiato il panorama musicale della scena italiana contemporanea. “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata” sarà sul grande schermo distribuito da Nexo Studios, dal 22 al 30 settembre 2026, con un dato di prevendita che ha già superato le 70mila presenze in tutta Italia.

Il primo giorno coincide con una data significativa

Il primo giorno di proiezione coincide con una data dal profondo significato per Ultimo, il giorno che dà il titolo a uno dei suoi brani più famosi, uscito nel 2020 in concomitanza con la nascita della sua etichetta, Ultimo Records. Un anniversario che quest’anno coinciderà con l’inizio delle proiezioni del nuovo film, quando il popolo di Ultimo potrà incontrarsi di nuovo, questa volta nei cinema, per ricantare insieme dalla prima all’ultima nota della ‘Favola per sempre’ di Niccolò Moriconi.