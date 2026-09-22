Torino, travolto da un’auto sulla ciclabile mentre andava a scuola in bici con il papà: morto un bimbo di 7 anni

L'intervento disperato

Non ce l’ha fatta il piccolo Nicolò Di Ciò, il bambino di 7 anni investito da una vettura in corso Regina Margherita a Torino all’altezza del civico 63. L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 8 del mattino. Il bambino percorreva una corsia ciclabile insieme al papà per andare a scuola. Lo stava seguendo con la sua piccola bicicletta quando è stato travolto da un’auto. Ricoverato all’ospedale infantile di Torino, è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi: nell’urto aveva riportato un gravissimo politrauma. Neppure l’intervento chirurgico è riuscito a salvargli la vita. A effettuare i rilievi dell’incidente sono stati gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A Torino muore travolto da un’auto sulla ciclabile un bimbo di 7 anni

I riscontri hanno confermato che il bambino era in sella alla sua piccola bicicletta e stava seguendo il padre quando è stato investito. Una frenata e poi un colpo secco e il bambino dal sellino è stato sbalzato sull’asfalto. L’automobilista si è fermato subito e, qualche minuto più tardi, in corso Regina Margherita sono arrivati i medici e gli infermieri del 118 che hanno prestato le prime cure al piccolo. E hanno anche cercato di fare coraggio al padre del piccolo, disperato e sotto choc.

Stava andando a scuola con il papà quando è stato investito

Il bimbo – come ricostruisce la Stampa – che avrebbe indossato regolarmente il casco di protezione è stato intubato trasportato in ambulanza al Regina Margherita in codice rosso. All’arrivo in ospedale, i medici hanno registrato fratture in diverse parti del corpo e una situazione tanto critica da consigliare il suo immediato ingresso in sala operatoria. Purtroppo, l’intervento non è bastato a evitargli la morte.