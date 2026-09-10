Super-show di Trump a Dallas: “Votate per me, se vinco alle Midterm 5000 dollari a tutti gli americani adulti”

La convention repubblicana

Super show di Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas. “Per favore, fate finta che sia io a candidarmi. Andate a votare il 3 novembre, o anche prima, perché in realtà mi sto davvero candidando: dobbiamo conquistare il Congresso”. Il presidente Usa ha aperto il suo intervento fiume di quasi due ore con l’appello a votare per il Gop. “Per permetterci di finire il lavoro che abbiamo iniziato con i due anni migliori nella storia della presidenza”. Trump tornerà sul palco nella notte di giovedì per chiudere anche l’ultima serata della convention, dopo l’intervento di JD Vance. Ma ha anticipato che questa volta sarà molto più breve. “Non farò una cosa in grande come questa. Perché non serve dire le stesse cose due volte. Vi ho dato molto materiale – ha scherzato – Salirò qui più o meno soltanto per dire: buona fortuna, vi vogliamo bene”.

Trump super show alla prima convention repubblicana di Dallas

“Benvenuti alla prima convention per le elezioni di midterm mai organizzata da un partito. C’è voluta un po’ di immaginazione per pensarci, ma ci abbiamo pensato noi”. Così’ Trump auspicando che l’iniziativa venga riproposta anche in futuro, “Sono sicuro che diventerà un appuntamento fisso negli anni a venire, ma questa è la prima in assoluto per qualsiasi partito”. “Tra 55 giorni – ha continuato il tycoon – gli americani andranno alle urne per una delle elezioni più importanti nella storia del nostro Paese. Il vostro voto deciderà se il nostro Paese inciamperà ai blocchi di partenza dei prossimi 250 anni oppure scatterà in avanti senza voltarsi mai più indietro”. E ancora: “Votate repubblicano e lasceremo il resto del mondo nella polvere per le generazioni a venire”.

Fate finta che sulla scheda elettorale ci sia il mio nome

Trump è intenzionato, anche se la sua popolarità è in caduta, a smentire la storia dei presidenti, anche grandi presidenti, che perdono le elezioni di midterm. “Vi chiedo di fare finta che io sia sulla scheda elettorale. Solo un’altra volta, perché se perdiamo, perderete il vostro confine, perderete i vostri tagli alle tasse, perderete la vostra sicurezza e perderete la vostra ricchezza”, ha avvertito Trump. “Quando ci sono io sulla scheda, i Repubblicani vanno sempre molto bene”, ha proseguito Trump, tornando poi a sostenere di aver vinto anche le presidenziali del 2020, nonostante la vittoria di Joe Biden.

“Se vinco le midterm 5000 dollari a tutti gli americani”

Poi la promessa solenne. “Sei Repubblicani vinceranno sia la Camera dei Rappresentanti che il Senato degli Stati Uniti, grazie al nostro enorme successo economico distribuirò un dividendo di 5mila dollari a ogni cittadino americano adulto“. Si chiamerà ‘Trump dividend'”, ha aggiunto il presidente precisando che i 5mila dollari dovranno essere spesi negli Stati Uniti

Il ricordo di Charlie Kirk a un anno dall’assassinio

Quindi l’attacco agli avversari: “I Democratici hanno messo le manette alla nostra polizia. Noi invece le abbiamo messe ai criminali. L’anno scorso abbiamo ottenuto il più grande calo della criminalità violenta mai registrato, con il tasso di omicidi sceso al livello più basso degli ultimi 125 anni, dal 1900″. Poi il ricordo di Charlie Kirk nell’anniversario dell’attentato dell’attivista conservatore. “Esattamente un anno fa, un estremista di estrema sinistra assassinava il mio grande amico e voce conservatrice Charlie Kirk, perché Charlie Kirk diceva la verità. Per un breve momento è caduta la maschera della sinistra radicale e avete visto che cosa rappresentano davvero. Ora quelle stesse persone stanno cercando di ottenere potere su di voi in queste elezioni e votano tutte democratico. Non potete permettere che accada. Non lasceremo che vincano”. Infine le parole sul fronte del conflitto in Iran. “Stiamo vincendo la guerra. Controlliamo lo Stretto di Hormuz. Dovremmo chiamarlo ‘Stretto di Trump’, dovrò pur ricavarci qualcosa. Sono sicuro che la leadership iraniana ne sarà entusiasta”.