Spettacolare salvataggio di una mucca in Veneto: l’elicottero dei pompieri la solleva dal fango (video)

Foto: Vigili del Fuoco, pagina web

L'allarme e il soccorso

Un salvataggio spettacolare, ma molto particolare: non un essere umano ma una mucca bloccata nel fango, sollevata e portata via con l’elicottero dei Vigili del Fuoco. La richiesta di soccorso ai pompieri, in una zona impervia in località Castello a Livinallongo del Col di Lana, in Veneto, è arrivata poco dopo le 7 di questa mattina. I pompieri hanno raggiunto la zona con un pick-up, proseguendo poi a piedi per circa mezz’ora fino al punto dove l’animale era rimasto bloccato. Il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco ha lavorato in stretta collaborazione con la squadra di terra, il proprietario dell’animale e un veterinario, coordinandosi per imbracare in sicurezza la mucca e sollevarla dal terreno in cui era intrappolata. Una volta liberata, la mucca è stata riportata in un’area sicura, dove il veterinario ha potuto effettuare una prima valutazione, riscontrando che l’animale si trovava in buone condizioni di salute nonostante le ore trascorse bloccato nel fango. Livinallongo del Col di Lana è un comune italiano di 1 214 abitanti situato nella parte settentrionale della provincia di Belluno, in Veneto.