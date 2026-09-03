Dopo quattro anni alla guida dell’Italia i dati sul lavoro sono il simbolo del governo dei record di Giorgia Meloni

Foto: Ansa Foto / Filippo Attili/Palazzo Chigi

Oltre 1,3 mln di nuovi posti

Il governo di Giorgia Meloni si appresta a diventare ufficialmente il più longevo di sempre della Repubblica Italiana. Un record che consegna, ancora una volta, ai libri di storia il primo Esecutivo guidato da una donna. Eppure il tempo e la durata di un mandato non sono niente senza risultati capaci di cambiare il destino di una Nazione. Proprio per questo il vero successo che verrà celebrato nell’evento di Bari per questo 4 settembre sarà soprattutto rappresentato dai numeri ottenuti in questi anni. Numeri che hanno migliorato tutti i fattori macro economici e che hanno smentito chi pensava che il contesto internazionale avrebbe sfiduciato l’Italia, isolandola. E il fiore all’occhiello dell’azione politica e concreta del governo Meloni sono senza dubbio i dati sull’occupazione. In 1.413 giorni i nuovi posti di lavoro stabili creati sono stati 1 milione e 305 mila: in pratica grazie all’Esecutivo di centrodestra il termine precariato in Italia è entrato in disuso. Non solo: il numero di disoccupati è sceso ai minimi storici, ben al di sotto della media dei Paesi Ue: 5,8% è il tasso rilevato dall’Istat nel mese di luglio. Cifre così basse non erano mai state rilevate in tanti anni dall’Istituto nazionale di statistica.

Ed è proprio dall’incredibile dato sulla nuova stabilità del lavoro e sul milione e trecentomila nuovi posti creati che Fratelli d’Italia, compagine che Giorgia Meloni ha guidato fino alla vittoria e fino a Palazzo Chigi, ha scelto di raccontare l’esperienza del governo. Lo ha fatto realizzando un video, già disponibile sui canali social ufficiali del partito e che “arriverà in versione ridotta nelle principali stazioni d’Italia a partire da venerdì 4 settembre” secondo quanto fanno sapere da via della Scrofa. “Fratelli d’Italia celebra i 1.413 giorni del Governo Meloni, il più longevo della storia repubblicana, con un video dedicato a uno dei risultati più significativi raggiunti in questi anni: la crescita record dell’occupazione e dei posti di lavoro stabili” si legge nella nota diffusa che accompagna e racconta la clip di 35 secondi. “Il racconto parte dal 22 ottobre 2022, giorno del giuramento e dell’iconico passaggio della campanella che ha dato inizio all’esperienza di governo. Da quel momento, giorno dopo giorno, il lavoro del Presidente del Consiglio e le misure messe in campo dall’Esecutivo hanno accompagnato il percorso di crescita dell’occupazione fino a livelli senza precedenti. Nel video appaiono due contatori: uno scandisce il numero dei giorni di durata del Governo, l’altro registra l’aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato. Il primo arriva a 1.413, il secondo a 1.305.000” si legge nella nota ufficiale di FdI, che continua “In meno di quattro anni sono stati creati oltre mezzo milione di posti di lavoro stabili in più rispetto a quelli creati nei precedenti dieci anni di governi di sinistra, quando invece a crescere era il precariato.

“E a crescere non è stata soltanto l’occupazione. Anche i salari, con questo Governo, sono aumentati più di quanto non abbiano fatto nei dieci anni precedenti, segnati da Esecutivi fragili e maggioranze litigiose. Numeri che raccontano, concretamente, il valore e i benefici della stabilità. Perché un Governo più stabile significa un’Italia più forte” ricorda Fratelli d’Italia.

Numeri ottenuti attraverso il lavoro e la dedizione e che rappresentano la messa a terra di una visione politica ed economia. Numeri che nessun governo era mai riuscito a realizzare e che rappresentano solo l’inizio di un nuovo corso di storia per l’Italia guidata dal governo dei record.