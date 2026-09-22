Sondaggio Noto, Fratelli d’Italia ancora in crescita sola al comando. Sale la Lega e Vannacci arretra di un punto

Se si votasse oggi

Tutto può ancora succedere da qui alle politiche. Tante le incognite soprattutto nel centrosinistra dove mancano un candidato premier, un programma comune, una visione univoca sulla politica estera tra mille voci discordanti e incidenti di percorso. Grande è la confusione sotto il cielo del campo largo alle prese con il derby tra Schlein e Conte sulle primarie per incoronare l’anti-Meloni che non si trova. Se si votasse oggi Fratelli d’Italia sarebbe sempre il primo partito al comando staccando di quasi otto punti il Pd mentre l’effetto Vannacci comincia a ridurre i suoi effetti. Stando all’ultimo sondaggio dell’Istituto Noto per Porta a porta il partito della premier continua a crescere, seppure di misura, attestandosi al 27,7% (lo 0,2% in più rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 8 settembre).

Sondaggio Noto, FdI da sola al comando cresce ancora

Segue il Partito democratico stimato al 20% (+0,5% rispetto all’8 settembre). Al terzo posto il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 12,5% e sale dello 0,3%. Stabile Forza Italia e in crescita di mezzo punto la Lega. Il partito di Antonio Tajani resta al 7% mentre quello di Salvini è al 6% (avanza dello 0,5% rispetto all’8 settembre). Sempre secondo il sondaggio Noto perde terreno il partito del generale Vannacci. Futuro nazionale, stimato al 7%, perde un punto percentuale in sole due settimane. Non un’ottima notizia per il generale che minaccia sfracelli e terremoti politici.

Stabile FI, in crescita la Lega, Vannacci perde un punto

È presto per dire che sarà l’inizio di un trend in discesa ma probabilmente alcuni ultimi fuor d’opera, più da influencer che da politico, non hanno convinto gli elettori. Sul fronte opposto Alleanza verdi e sinistra è al 6% (cresce di mezzo punto). Azione di Carlo Calenda cede lo 0,5% ed è al 4,5% mentre Italia Viva di Matteo Renzi prosegue il calo costante e scende all’1,9% (-0,1). Noi moderati è all’1,5%, stabile come Progetto civico che è all’1,3% e come +Europa all’1%. Al momento le due coalizioni sono a ridosso: iIl centrodestra è al 42,2% in crescita dello 0,7%, mentre il campo largo, soltanto se riuscisse a tenere tutti dentro (con Italia Viva e +Europa) è al 42,7.