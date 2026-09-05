Selvaggia Lucarelli, confermata la condanna per diffamazione: dovrà risarcire Foti con 25mila euro

Il caso Bibbiano

Confermata anche la sanzione pecuniaria di 5mila euro

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna nei confronti di Selvaggia Lucarelli, chiamata a risarcire con 25mila euro Claudio Foti, lo psicologo assolto in via definitiva nei procedimenti nati dalle inchieste sui presunti abusi legati alla vicenda di Bibbiano. Confermata anche la sanzione pecuniaria di 5mila euro.

La decisione riguarda un articolo pubblicato sul quotidiano Domani il 12 novembre 2021, dal titolo “La sentenza di Reggio Emilia. Bibbiano, la condanna di Foti cancella il metodo degli ostetrici dei ricordi”.

Il verdetto di secondo grado conferma quanto stabilito dal Tribunale il 21 gennaio 2025. Nel ricorso in appello, poi respinto, Lucarelli e Domani avevano sostenuto che l’articolo esprimesse «opinioni e valutazioni su fatti di interesse pubblico, senza alterare la verità sostanziale dei fatti riportati».

Perché la Corte d’Appello ha respinto il ricorso

Gli appellanti avevano contestato la decisione del Tribunale di considerare diffamatorie alcune associazioni tra fatti e giudizi contenute nell’articolo, sottolineando come il diritto di critica giornalistica possa assumere anche toni aspri, offensivi o parziali, purché non superi il limite della continenza.

Una ricostruzione che, secondo quanto emerge dalla sentenza visionata dall’AGI, non ha convinto i magistrati della terza sezione civile della Corte d’Appello di Torino.

Per i giudici, infatti, non è sostenibile la tesi secondo cui lo scopo dell’articolo fosse semplicemente quello di mostrare come le vicende nelle quali erano intervenuti Foti o il suo metodo fossero caratterizzate dalla sofferenza dei protagonisti, senza attribuire allo psicologo responsabilità specifiche per i singoli episodi.

Secondo la Corte, l’articolo offre invece una lettura «semplicistica e semplificante», finalizzata a rappresentare Foti e il suo metodo come elemento comune dietro alcune inchieste giudiziarie rivelatesi sbagliate.

I giudici: diffamatoria la connessione tra vicende diverse

Il passaggio centrale della sentenza riguarda proprio il collegamento tra episodi differenti.

Per la Corte è «diffamatoria» la connessione realizzata fra vicende «estremamente diverse» attraverso il richiamo ai loro esiti più tragici: suicidi, morti per malattia avvenute dopo assoluzioni e casi di genitori che non hanno più rivisto i propri figli.

Secondo i magistrati, il modo in cui questi episodi erano stati accostati finiva per attribuire tali conseguenze al «metodo di Foti».

Nell’articolo Lucarelli rievocava, tra gli altri, anche il drammatico caso avvenuto circa vent’anni fa a Reggio Emilia, dove una famiglia di quattro persone si suicidò durante un processo legato ad accuse di pedofilia.

Il risarcimento di 25mila euro di Selvaggia Lucarelli a Claudio Foti

La Corte d’Appello ha confermato anche il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in 25mila euro.

Secondo quanto riportato nella sentenza, Foti avrebbe descritto dettagliatamente le conseguenze della pubblicazione sul piano personale, relazionale e professionale.

I giudici richiamano inoltre le sofferenze psicologiche legate ad accuse ritenute infondate, tra cui quella di essere stato causa di suicidi e sottrazioni di minori, oltre all’angoscia derivante dall’esposizione a quello che viene descritto come un «tribunale mediatico».

Resta confermata anche la sanzione pecuniaria di 5mila euro già stabilita con la decisione di primo grado.

Il legale di Foti: «Su Bibbiano c’è stata una gogna mediatica»

Dopo la sentenza è intervenuto Luca Bauccio, avvocato di Claudio Foti.

«Su Bibbiano c’è stata una gogna mediatica che ha trasformato persone innocenti in orchi e lupi», ha dichiarato il legale.

«La giustizia italiana sta riscrivendo una vicenda che è stata alterata con grave danno per tanti innocenti. Il giornalismo ha regole e limiti che tutti, nessuno escluso, devono rispettare», ha concluso Bauccio.