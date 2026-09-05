Anniversario dell’autonomia in Alto-Adige, il messaggio di Meloni: “Un modello europeo di convivenza e unità”

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert (giugno 2024)

80 anni fa l'accordo di Parigi

Il presidente del Consiglio ricorda la riforma dello Statuto voluta dal suo governo e votata a larghissima maggioranza. Mattarella esalta il valore europeo dell'accordo voluto da De Gasperi

“Ottant’anni fa, Alcide De Gasperi e Karl Gruber firmavano un accordo che ha aperto una nuova stagione per un territorio fondamentale della nostra Nazione, cerniera tra Italia ed Europa, e per tre comunità linguistiche chiamate a costruire insieme il proprio futuro. Quell’intesa non fu un punto di arrivo, ma l’inizio di un cammino che l’Italia ha portato avanti con pazienza e determinazione, fino a fare dell’autonomia del Trentino-Alto Adige un modello riconosciuto in Europa. Ricordare oggi quella firma significa riconoscere il valore di una scelta che è divenuta un esempio di convivenza”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’anniversario dell’autonomia della Regione. “Il Governo italiano -rivendica la premier- ha scelto di onorare questa eredità non solo con le parole, ma con i fatti: la riforma dello Statuto speciale, proposta dal Governo e approvata quest’anno dal Parlamento a larghissima maggioranza, ha messo in sicurezza le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, restituendo a questo territorio la chiarezza istituzionale che merita. Lo abbiamo fatto in un quadro di piena unità nazionale, perché autonomia e coesione della Repubblica non sono mai state, e non devono mai essere, in contraddizione“.

“Un impegno mantenuto”

“L’Italia ha saputo trasformare l’impegno assunto ottant’anni fa in una tutela piena -dice Meloni-, effettiva e costituzionalmente garantita delle proprie comunità linguistiche. Su questa solida base è cresciuta un’amicizia con l’Austria che si rinnova oggi in una collaborazione sempre più stretta, dalle grandi infrastrutture che uniscono i nostri popoli, come la Galleria di Base del Brennero, fino al comune impegno per un’Europa più forte e più vicina ai suoi cittadini”. “La presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Merano, insieme al presidente Alexander Van der Bellen, esprime la continuità delle istituzioni nel ricordare un impegno internazionale che l’Italia ha onorato e il cui spirito continuerà a onorare. A tutte le comunità linguistiche del Trentino-Alto Adige, italiana, tedesca e ladina, va il mio saluto più sincero in questo anniversario -conclude Meloni- che appartiene a tutti loro”.

Le parole di Mattarella

“Il 1946 fu in Italia l’anno della Repubblica e, mentre ne celebriamo l’80° anniversario, celebriamo contemporaneamente l’Accordo di Parigi: due eventi uniti da un vincolo stretto. Repubblica e autonomie hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni. La Repubblica Italiana, fin dal suo sorgere, ha ritenuto che valorizzare le specificità delle comunità collocate alle frontiere fosse un arricchimento dei valori di convivenza della nostra civiltà. Condizione che l’Unione Europea ha saputo far crescere ulteriormente, dando sempre maggiore spessore alla nostra comune cultura”, ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nella cerimonia di Merano.

Urzi: “La democrazia ha vinto sul terrorismo”

“Sovranità italiana, dialogo con l’Austria e spirito di compromesso: sono le parole chiave della cerimonia a Merano con i Presidenti Mattarella e Van der Bellen per gli 80 anni dell’accordo Degasperi-Gruber. L’autonomia del Trentino-Alto Adige è nata da queste basi e dal percorso di riforma portato avanti con successo dal governo Meloni, come riconosciuto anche dal Presidente Kompatscher. Sul richiamo alla grazia concessa a Heinrich Oberleiter serve chiarezza: l’atto di clemenza fu possibile solo a fronte del suo esplicito ravvedimento, del ripudio della violenza e del rammarico per le vittime. L’Italia tratta con benevolenza solo chi chiede perdono e riconosce la democrazia. Gli sconfitti della storia rimangono tali: l’autonomia si è fatta nonostante il terrorismo, mai grazie ad esso. E oggi ne siamo fieri”. Lo dichiara Alessandro Urzi’, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale del Trentino-Alto Adige.