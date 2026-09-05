Olbia, terrore al ristorante giapponese: 30enne armato di coltello minaccia la cassiera e ferisce quattro persone

Momenti di panico

Panico è dire poco. Momenti di forte paura nella tarda serata di venerdì a Olbia, dove un’aggressione con un coltello ha provocato il ferimento di quattro persone all’interno del ristorante di sushi Ichi, all’angolo tra via Mameli e corso Umberto I. L’episodio si è verificato intorno alle 22.30, quando nel locale, specializzato in cucina giapponese e asiatica, è scattato l’allarme. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, un uomo di 30 anni, di origine nordafricana, sarebbe entrato nel ristorante e avrebbe improvvisamente aggredito alcune persone presenti.

Panico in un ristorante di Olbia, nordafricano entra e minaccia col coltello

La prima persona a essere colpita sarebbe stata la cassiera. Subito dopo, nel tentativo di intervenire per fermare l’aggressore e prestare aiuto alla donna, sarebbero state ferite altre persone tra clienti e dipendenti del locale. La situazione sarebbe rapidamente degenerata, con alcuni presenti che avrebbero cercato di bloccare l’uomo, arrivando anche a colpirlo per costringerlo a lasciare il coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha poi consentito di immobilizzarlo definitivamente. Il bilancio è di quattro feriti. Tre persone avrebbero riportato lesioni lievi, mentre una avrebbe subito ferite più profonde. Nessuno è in pericolo di vita. I feriti sono stati affidati alle cure del 118.

L’aggressione

L’uomo aveva puntato un coltello alla gola alla cassiera urlando frasi sconnesse e tenendola in ostaggio per qualche minuto. A quel punto sono intervenuti clienti e colleghi della ragazza per difenderla. L’uomo è riuscito ad arrivare fino alle cucine e a ferire altre due persone. Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno preceduto l’aggressione e soprattutto le motivazioni del gesto. Gli investigatori stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto all’interno del ristorante e stabilire con precisione la sequenza degli eventi. Il 30enne è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti. Secondo la proprietà del ristorante, l’uomo era stato visto più volte nei pressi del locale, ma non era conosciuto dai titolari. Dagli ultimi aggiornamenti forniti dal Tg1 sembra che l’uomo avesse assunto alcol e droga.