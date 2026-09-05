Zampolli su Ranucci: “Ne salteranno fuori di cotte e di crude”. Poi l’affondo: “Dietro Report un interesse politico”

L'intervento a Cernobbio

Dalla battaglia legale contro Sigfrido Ranucci alla guerra in Ucraina, fino ai rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Paolo Zampolli, imprenditore italo-americano e inviato speciale della Casa Bianca per le partnership globali, interviene a tutto campo a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.

Zampolli contro Ranucci: «Ne salteranno fuori di cotte e di crude»

Il passaggio più duro riguarda il conduttore di Report. Zampolli ha chiesto un risarcimento di 5 milioni di euro a Ranucci e alla Rai per un’inchiesta che considera lesiva della propria reputazione e promette battaglia: «Su Ranucci ne salteranno fuori di cotte e di crude».

L’imprenditore sostiene di aver dato ai propri legali un budget senza limiti per fare piena luce sulla vicenda. E il contenzioso, annuncia, non resterà confinato all’Italia: sono previste iniziative anche negli Stati Uniti. Secondo Zampolli, dietro l’inchiesta ci sarebbe infatti un «interesse politico».

Ucraina, la fiducia nel piano americano

Zampolli guarda con ottimismo anche alla possibilità di mettere fine alla guerra in Ucraina. «Aspettiamo la fine del conflitto da tanto tempo e Trump è un presidente della pace, ne ha fatte già otto», afferma, esprimendo fiducia nell’azione della Casa Bianca.

Più prudente la valutazione sull’Iran, dove, ammette, la situazione rimane «complicata» nonostante gli sforzi diplomatici dell’amministrazione americana.

Meloni-Trump, Zampolli: «C’è margine per ricucire»

Sul rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump, Zampolli vede segnali positivi e attribuisce un ruolo importante all’ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta. «C’è certamente margine per ricucire, abbiamo un ambasciatore di cui abbiamo grande fiducia», sottolinea.

Quanto alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, respinge l’idea di particolari difficoltà per l’amministrazione: «Sono sempre elezioni complicate, ma noi stiamo andando benissimo».