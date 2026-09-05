Scienziati da strapazzo o geni assoluti? Dalle mutande sotterrate ai bagni anti-schizzo, ecco gli “Ignobel 2026”

Foto: Ansa Foto / Claudio Thoma (3 settembre 2026)

I "Premi" a Zurigo

Diverse le ricerche bizzarre "premiate" alla tradizionale cerimonia che quest'anno, per la prima volta, si è spostata in Europa

C’è chi ha passato mesi a sotterrare e poi a riesumare mille paia di mutande di cotone nei campi della Svizzera e chi, armato di pazienza e stivali rinforzati, ha trascorso le giornate a calpestare vipere in Brasile per misurarne i riflessi. Non è l’elenco di stravaganti hobby di fine estate, ma la selezione dei vincitori degli Ig Nobel 2026, i celebri premi della rivista americana The Annals of Improbable Research dedicati alle scoperte scientifiche che “prima fanno ridere e poi fanno pensare”. La trentaseiesima edizione passerà alla storia per un trasloco epocale: dopo 35 anni passati tra le prestigiose aule del MIT e i teatri di Boston, la cerimonia si è trasferita in Europa, sul palcoscenico di Zurigo, mantenendo intatto il rituale della consegna dei premi da parte di veri scienziati insigniti del Premio Nobel tradizionale.

L’equazione del bagno perfetto e il Premio per la Fisica

Il premio per la Fisica di quest’anno ha affrontato di petto un problema di dinamica dei fluidi tanto comune quanto fastidioso: il rimbalzo dei liquidi nelle toilette maschili. Un team internazionale di ricercatori ha studiato il comportamento delle gocce ad alta velocità utilizzando simulatori avanzati e telecamere ultra-rapide. Il risultato è un’equazione matematica che definisce l’orinatoio geometricamente perfetto: se l’impatto del flusso mantiene un’angolazione inferiore ai 30 gradi rispetto alla superficie della ceramica, la forza di rimbalzo viene annullata, azzerando i micro-schizzi. Una scoperta che, dietro l’ironia, promette di rivoluzionare il design dei servizi igienici pubblici e di migliorare radicalmente gli standard di igiene.premium level=”1″ teaser=”yes” message=”Per continuare a leggere l’articolo”] Il test degli slip e il necroprinting

Sorprendente anche il trionfo degli accademici svizzeri nella categoria dedicata alle Scienze del Suolo. Il loro “test delle mutande” ha coinvolto centinaia di agricoltori e cittadini: sotterrando slip identici di cotone bianco per due mesi, gli scienziati hanno sfruttato il fatto che il cotone è pura cellulosa. Più il tessuto si è degradato e ridotto a brandelli a causa dell’azione di microbi e funghi, più il terreno è risultato fertile e biologicamente attivo. Un metodo low-cost e accessibile a chiunque per mappare la salute della terra. Sul fronte tecnologico, l’Ig Nobel ha celebrato il debutto del “necroprinting”. Un gruppo di ingegneri ha scoperto che le proboscidi cave delle zanzare comuni, una volta che l’insetto è morto, conservano una flessibilità e un diametro microscopico impossibili da replicare con i metalli. Utilizzate come ugelli biologici su stampanti 3D di precisione, hanno permesso di depositare materiali su scala cellulare senza alcuna ostruzione del flusso.

Rettili e banconote da collezione

Non è mancato il brivido nella categoria Biologia, dove un team brasiliano ha studiato l’aggressività delle vipere (Bothrops jararaca ), responsabili di migliaia di morsi ogni anno in Sudamerica. Proteggendosi con speciali calzature, i ricercatori hanno documentato che i rettili sferrano attacchi molto più letali se calpestati sulla testa rispetto al corpo, scoprendo inoltre che gli esemplari giovani reagiscono con una velocità doppia rispetto agli adulti. Un dato scientifico prezioso per pianificare le contromisure sanitarie e la distribuzione dei sieri antiofidici. Come da tradizione, lo show svizzero si è concluso con il lancio di aeroplanini di carta sul palco e la consegna del premio: un oggetto di cartapesta e l’immancabile banconota da dieci trilioni di dollari zimbabwani. Un pezzo da collezione dal valore economico nullo a causa della storica iperinflazione del Paese africano, ma dal valore simbolico inestimabile. La dimostrazione vivente che la vera scienza sa ancora essere rigorosa senza il bisogno di prendersi troppo sul serio.

Il Premio per l’Economia: chi ruba le caramelle ai bambini?

Il premio è andato a un team di ricercatori internazionali che ha studiato la relazione tra la classe sociale e i comportamenti non etici. Attraverso vari esperimenti sociali, gli scienziati hanno dimostrato che i soggetti più ricchi hanno una maggiore tendenza a barare nei giochi per piccole somme di denaro, a tagliare la strada ai pedoni e, letteralmente, a sottrarre dolciumi da una ciotola esplicitamente riservata ai bambini. Lo studio conclude che lo status sociale elevato predice una propensione maggiore all’avidità.

Il Premio per la Pace: gli “amici viziosi”

Un team misto di psicologi americani e australiani si è aggiudicato il premio per la Pace studiando le dinamiche relazionali tossiche. La ricerca ha analizzato i comportamenti all’interno dei gruppi di amici, dimostrando matematicamente che avere nella propria cerchia amici “viziosi” o palesemente ostili aumenta drasticamente le probabilità di sviluppare risposte aggressive o comportamenti antisociali nel resto del gruppo rispetto a chi frequenta persone pacifiche. Geniale!. [/premium]