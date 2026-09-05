Minacce a Fabrizio Corona. “Paga o facciamo male a Carlos”. Indagato il figlio di un giornalista tv

Foto: Ansa / DANIEL DAL ZENNARO (21 settembre 2018 )

L'inchiesta a Milano

“Consegna 500 euro o facciamo del male a tuo figlio”. Poi l’appuntamento e la “trappola” con la polizia che ha assistito alla scena e ha denunciato uno dei due aggressori. Nel mirino dell’agguato e della richiesta estorsiva andata in scena nella nottata scorsa a Milano è finito Fabrizio Corona. . Come ricostruito da Il Giorno, al centro della segnalazione ci sarebbero gravi minacce dirette a suo figlio primogenito Carlos, 24 anni. E a chiedere del denaro, come spiega lo stesso fotografo 53enne, sarebbero stati due conoscenti del ragazzo.

Corona ha denunciato quanto accaduto recandosi negli uffici della Questura di Milano e agli agenti ha mostrato anche le chat nelle quali vi erano le richieste di soldi e le minacce. Insieme con gli agenti, l’ex re dei paparazzi ha raggiunto il luogo stabilito per consegnare i soldi, in zona Città Studi, e quando è sceso dalla sua auto, una Range Rover, è avvenuta l’aggressione: uno dei due ragazzi, 20 anni, armato di catena, ha sfondato il lunotto posteriore dell’auto. “A quel punto sono intevenuti gli agenti che lo hanno fermato. Il primo è un 20enne milanese, figlio di un noto giornalista televisivo, presunto autore delle telefonate e dei messaggi minatori. Viene individuato anche il secondo ragazzo, di 24 anni”, scrive Il Giorno. Restano da chiarire i motivi della richiesta estorsiva e dell’agguato.

L’ex fotografo dei vip avrebbe riconosciuto i presunti autori delle minacce, indicandoli come persone che in passato avevano frequentato suo figlio.