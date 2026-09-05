Arianna Meloni e il successo di Bari: “Un entusiasmo che ci coinvolge, avanti con coraggio e umiltà”

Foto: Ansa Foto / Maurizio Brambatti (Luglio 2026)

La longevità del governo

La responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia ringrazia i militanti e tutti i presenti, protagonisti di una giornata storica

“È stata una giornata storica. Grazie, Bari”. Lo scrive sui social Arianna Meloni, capo della segreteria di Fratelli d’Italia, a proposito della kermesse organizzata ieri dal partito per celebrare il record di longevità del governo. Sottolineando il valore della manifestazione e l’entusiasmo registrato e lo spirito di militanza di migliaia di persone.

“Un successo che testimonia sacrificio e volontà”

“Grazie a tutti voi che oggi avete affrontato il caldo- scrive Arianna Meloni-, i chilometri, i pullman, i treni e la fatica per celebrare insieme a noi questo traguardo. E grazie a tutti quelli che hanno lavorato per rendere possibile questa giornata e garantire la sicurezza: le Forze dell’ordine, alla Prefettura, alla Questura, a tutti gli operatori sanitari, i ragazzi di Gioventù Nazionale, i militanti e i volontari di Fratelli d’Italia e tutte le persone che, dietro le quinte, hanno dato una mano”, prosegue la responsabile della segreteria nazionale di FdI nel suo post.

“Una generazione che consegna stabilità all’Italia”

“Guardare la piazza colma di entusiasmo – prosegue l’intervento della responsabile della segreteria di FdI- – è stata un’emozione enorme. Perché questa è la nostra generazione: la generazione che consegna all’Italia il Governo più stabile della storia della Repubblica, con un Governo guidato per la prima volta da una donna di destra. Ed è molto più di un record. Perché la stabilità è certezza economica, significa poter programmare, dare certezze alle famiglie e alle imprese, lavorare per dare risposte, oggi e domani”.

“Non è un punto di arrivo ma di partenza”

“Questo traguardo lo festeggiamo tutti insieme, ma sappiamo che non è un punto di arrivo. Davanti a noi c’è un anno complesso. E lo affronteremo come abbiamo fatto fin qui: insieme, con coraggio, dedizione, umiltà, con la nostra comunità e con i nostri valori. Grazie Bari. Grazie a tutti voi. Questa giornata ce la ricorderemo”, conclude nel suo post sui social, Arianna Meloni.