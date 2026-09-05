Mistero su Di Battista: rinviato il rientro in Italia. Filtra una notizia: è stato operato a Cuba

Foto: Ansa / GIUSEPPE LAMI

L'ex parlamentare M5S

Niente da fare, ci vorranno altri giorni. Il rientro da Cuba in Italia di Alessandro Di Battista, previsto per il pomeriggio di oggi, è stato rinviato. A comunicarlo, in un post condiviso anche sui profili social dell’ex deputato M5S, è l’Associazione Schierarsi, di cui Di Battista è fondatore e vicepresidente.”Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti”, si legge nel post. Secondo indiscrezioni, Di Battista sarebbe stato operato a Cuba.

Il malore, gli accertamenti, il post di Di Battista

Il 48enne ex deputato, sull’isola per dei reportage, era stato ricoverato nei giorni scorsi dopo aver accusato un forte mal di testa. Ricoverato a Santa Clara e poi trasferito a L’Avana, si è sottoposto a ulteriori accertamenti anche alla presenza dei due medici del Policlinico Gemelli di Roma, un neurochirurgo e uno specialista di rianimazione e terapia intensiva, inviati dal leader del M5s Giuseppe Conte, che hanno raggiunto l’ospedale dove è presente anche la compagna di Di Battista, Sahra Lahouasnia.

“Oggi mi sento meglio”, aveva scritto Di Battista tre giorni fa sui suoi profili social. “Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza”, aveva spiegato. Oggi l’annuncio del rinvio della partenza.