Rissa in Rai tra Salvo Sottile e gli inviati di Report, volano insulti e battutacce mentre arriva la nuova co-conduttrice: è Claudia Di Pasquale (video)

Foto: Instagram / "Superguidatv" e Ansa via Facebook di Claudia di Pasquale (3 settembre 2026)

Altro che Far West...

Un “ciao” di troppo scatena la bufera in Via Teulada: finisce a insulti e battutacce l’incontro-scontro tra Salvo Sottile e la squadra di Report. Intanto da Viale Mazzini arriva la fumata bianca sulla nuova co-conduttrice del programma dopo il passo indietro annunciato da Giulia Presutti: secondo quanto si apprende da La Presse, sarà Claudia Di Pasquale ad affiancare Danieli Piervincenzi alla conduzione di Report.

Fumata bianca all’esito dell’incontro di oggi pomeriggio con il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini. Di Pasquale prende il posto di Giulia Presutti, che ieri ha rinunciato all’incarico, e avrebbe già incontrato e fatto un discorso alla redazione.

Intanto, il fuoco non smette di covare sotto la cenere… E le scintille infiammano i corridoi della Rai dove la redazione di Report sembra essere diventata un avamposto di barricaderi in tumulto effettivo e permanente. E alla fine, tanto tuonò che piovve (era nell’aria del resto): ma lungi dallo spegnere le polemiche incendiarie… Anzi, quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla mattinata di fine estate negli storici uffici Rai di Via Teulada, ha registrato uno sgradevole episodio che ha offuscato il sole che splendeva sulla capitale, e reso incandescente l’aria frizzante delle conferenze stampa di presentazione dei programmi al via per la nuova stagione tv.

Scintille a Via Teulada: scoppia la rissa tra Sottile e gli inviati Report

La miccia che ha innescato la bomba pronta a esplodere da giorni? Salvo Sottile che ha commesso l’errore fatalissimo di lanciarsi in un gesto rivoluzionario: salutare i colleghi di Report. Ed è così che volano sguardi sardonici e insulti nel cortile della sede Rai di Via Teulada tra il giornalista di Raitre e gli storici inviati del programma condotto negli ultimi anni da Sigfrido Ranucci: Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni.

Basta un “ciao come va” a scatenare la bufera…

Sì, perché sembra che sia bastato un un innocuo «Ciao, come va?» rivolto ai due storici giornalisti della trasmissione d’inchiesta per trasformare l’atrio della Tv di Stato nel ring di un Far West fuori programma (e ci si perdoni il calambour)… Tra la redazione d’inchiesta più battagliera della Tv e il conduttore (fresco di passaggio al timone di Ore 14) i nervi, evidentemente, erano già a fior di pelle. Negli ultimi tempi, infatti, la cenere sotto il braciere cova scoppiettando: colpa, dicono i soliti beninformati, di alcuni post condivisi sui social da Sottile sulla trasmissione di Ranucci, che i giornalisti di Report non avrebbero mandato giù proprio alla leggera.

Rissa a cielo aperto: tra Sottile e gli inviati di Report volano gli stracci

Risultato del cordiale “incontro”? Un turbinio di insulti e battutacce a cielo aperto e in pieno cortile Rai, sotto gli occhi attoniti di passanti e personale. Il fatto viene confermato dallo stesso Salvo Sottile, che a margine della conferenza stampa di Ore 14 spiega: «Mentre ero in procinto di entrare alla conferenza stampa del programma, c’è stato un incontro con alcuni inviati della trasmissione Report, e sono volate battute e battutacce. Sono cose che possono succedere negli ambienti di lavoro, tutti facciamo parte della direzione Approfondimento Rai e probabilmente c’è del nervosismo. Ma sono cose che ovviamente non dovrebbero succedere».

«Chiedere come sta qualcuno è una provocazione? Purtroppo c’è del nervosismo nell’ambiente»

Anche perché, aggiunge a stretto giro il giornalista, provando ad allargare le braccia e sfoggiando una calma olimpica più imposta forse che sentita a pelle: «Io non ho provocato nessuno. Ho solo salutato. Chiedere come sta qualcuno è una provocazione? Purtroppo c’è del nervosismo nell’ambiente»… Sottolineando contestualmente anche – in risposta alla domanda se lo scontro possa essere accaduto a causa dei post che nelle scorse settimane il conduttore ha dedicato a Report (questione sollevata nei giorni scorsi anche dal consigliere Rai, Roberto Natale) – che «Natale è stato male informato. Io non ho fatto dei post contro qualcuno».

«Ma sono cose che non dovrebbero succedere»

E ancora: «Dò conto di quello che succede in Italia, sui fatti più importanti – prosegue Sottile –. Ho postato dei pezzi di colleghi, se poi questo è stato visto come un attacco o una mancanza di rispetto mi dispiace. Ma non è così». «Sono volati insulti – conferma poi il giornalista ricostruendo l’episodio – e credo che insultare un collega sia sempre una cosa spiacevole, anche se capisco che in un ambiente di lavoro possa succedere». Ora «ci sarà la verifica da parte della Rai», aggiunge quindi in calce.

Intanto l’inviato di Report minimizza ironico: giusto «un saluto tra amici»…

Da parte sua, invece, raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos, l’inviato storico di Report Bernardo Iovene butta acqua sul fuoco, da vero maestro della diplomazia d’ufficio e dell’ironia graffiante di ritorno: «Un saluto tra vecchi amici», si limita a commentare laconico. Il che è tutto un programma… Quale, poi, resta ancora da capire. (Di seguito le parole di salvo Sottile in un video postato su Instagram da “Superguidatv”).