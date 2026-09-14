Crans-Montana, emozione per il primo giorno di scuola di 4 ragazzi sopravvissuti al rogo. Il lungo abbraccio e gli applausi in classe

Sono entrati a scuola tutti insieme, caricati sul van di uno dei papà, accolti da un grande applauso. È stato un primo giorno di scuola speciale quello dei quattro ragazzi sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana. Dopo un interminabile ricovero in ospedale Leonardo Bove, Francesca Nota, Sofia Donadio e Kean Talingdan , sono riusciti a centrare l’obiettivo: tornare a frequentare in presenza il loro istituto, il Virgilio, in via Pisacane a Milamo. I quattro, che frequentano la quarta D dell’indirizzo di Scienze umane, sono entrati da un ingresso laterale e hanno potuto finalmente riabbracciare i compagni dopo aver seguito le lezioni in ospedale e a casa.

Sarà un rientro graduale, in base alle condizioni di salute e alle indicazioni dei medici. “Il loro percorso rientra in presenza, loro ci tengono, speriamo che riescano a starci il più tempo possibile”, ha detto ai giornalisti assiepati fuori dalla scuola il vicepreside Mario Secone assicurando che la scuola adotterà tutti gli strumenti necessari indicati dai medici. I quattro ragazzi sono stati accolti in classe da un applauso scrosciante alla presenza della preside e del vicepreside. “Hanno dato delle sedie più comode per loro rispetto alle sedie normali – racconta un papà all’edizione milanese del Corriere – perché, fanno fatica a stare seduti, con tutte le ustioni che hanno sulla schiena e sui glutei, per cui sono stati molto gentili”.

La mamma di Leonardo Bove: “Preferiamo goderci il momento”

Nessuna dichiarazione da parte dei genitori, solo qualche parola rotta dall’emozione. “Preferiamo goderci il momento», dice Loretta Arapi, la mamma di Leonardo Bove. “Non ci aspettavamo che nel giro di un mese riuscisse addirittura a riprendere la scuola», hanno detto Stefano e Marilisa Nota, i genitori di Francesca. «Quando è uscita dal Niguarda era ancora parecchio aperta sulla schiena, il petto, la coscia sinistra dove ha fatto dei prelievi. E poi è molto deperita perché ha perso 15-16 chili. Adesso un paio li ha già ripresi. Per cui siamo contenti che sia riuscita a rientrare”.

Hanno una gran voglia di frequentare in presenza dopo 7 mesi di ricovero