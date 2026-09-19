Quello che la sinistra non dice su Sandro Mazzola. Votò Lega ed elogiava Meloni: “E’ come Recoba…”

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Il calciatore e la politica

Il lutto è nazionale, anche in politica, bipartisan, senza distinzione di fede calcistica e ideologica. La morte di Sandro Mazzola, leggendario ex centrocampista e capitano nerazzurro, all’età di 83 anni, è stato commentato con commozione e dolore sui social, nelle sedi delle società calcistiche e anche nei Palazzo ma è stata l’Inter, in particolare, a manifestare profonda commozione per la scomparsa di Mazzola. Su indicazione del presidente del CONI e della FIGC prima del fischio d’inizio di Roma-Inter e di tutte le partite di Serie A e del campionato Primavera 1 del weekend si osserverà un minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola. Così sul sito dell’Inter. Ma volendo entrare nel dettaglio della sua vita, anche per il suo impegno civile, c’è una parte politica alla quale Mazzola si sentiva più vicino?

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