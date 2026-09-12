Hater da 4 soldi contro Sara Kelany: “Torna in Egitto”. E lei: “Sono orgogliosa di essere figlia di due Patrie. Voi non state bene eh”

Xenofobia di sinistra

“Non state bene eh.”. È la conclusione ironica di un post di Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia, indirizzato agli hater di sinistra. Quei leoni da tastiera di provata fede antifa che a parole sono strenui paladini dell’integrazione e dell’inclusione. “Mi imbatto spesso – scrive la parlamentare – in commenti di hater da quattro spicci in cui mi dicono: tu non sei italiana, torna a casa tua, vattene in Egitto. Uno ha curiosamente postato un bel cammello”. Xenofobia di ritorno? Ignoranza? Ma non erano loro i fustigatori del razzismo, del maschilismo e dell’omofobia? A sinistra è corto circuito.

Hater contro Kelany. “Voi non state bene eh”

Kelany, che non difetta di grinta, zittisce con poche parole gli odiatori seriali a secco di fantasia. “Posto che non c’è niente che mi inorgoglisca di più di essere figlia di due Patrie, la cosa esilarante è ch questi commenti vengono dagli stessi che dicono che saremmo tutti fascisti e antidemocratici. non state bene eh”. Gioco, partita, incontro. Se fosse successo a un’esponente della sinistra avremmo cortei, piazze, scioperi generali per denunciare la pericolosa deriva xenofoba e sessista della destra.